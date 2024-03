Audi A3 allstreet: anteprima italiana del nuovo urban crossover

Il suggestivo Teatro Alcione, situato in piazza Vetra nel cuore di Milano, ha ospitato l’evento di anteprima italiana al pubblico “Audi A3 allstreet, l’ovunque è qui”.

Un’auto pensata, progettata e costruita per essere una soluzione urbana, per muoversi all’interno di una città moderna e in continua evoluzione proprio come Milano. Ultima nata della gamma Audi A3, grazie agli specifici elementi off-road, Audi A3 allstreet si presenta con una personalità decisa, riprendendo gli stilemi e il concetto crossover espresso dalle versioni allroad della gamma Audi.

Oltre a Massimo Faraò, Direttore Marketing di Audi Italia che ha fatto gli onori di casa ai numerosi ospiti della serata, gli ampi spazi architettonici del teatro hanno preso vita grazie alle voci di personaggi che a Milano hanno trovato la loro dimensione.

Francesco Mandelli, attore e regista, nel suo monologo ha offerto al pubblico una personale testimonianza su Milano attraverso il racconto del proprio vissuto e del proprio rapporto con la città, riflettendo su come innovazione e creatività abbiano dato forma alla sua carriera.

Testimonianza di attitudini indispensabili quali agilità e trasversalità è stata la presenza dello chef Matteo Pancetti che, forte di un bagaglio culturale internazionale, a Milano segna un’ulteriore tappa dei suoi 20 anni di successo. Luogo in cui far confluire tutte le sue esperienze e conoscenze, la città ora ospita Yapa, il suo concept, unico nel panorama gastronomico milanese, che porta l’utente alla scoperta di sapori e sensazioni inedite, in una miscela di passione mediterranea, precisione asiatica e spirito sudamericano.

La voce di Clara, invece, giovane cantautrice che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo dopo la vittoria a Sanremo Giovani, ha accompagnato gli ospiti sulle note della sua musica. Personalità poliedrica, Clara si è raccontata nel suo percorso di crescita professionale e personale, dalle collaborazioni artistiche al mondo della recitazione alla colonna sonora della sua vita, sottolineando l’intensità degli influssi di Milano come fucina di creatività.

Dopo Milano, il viaggio di Audi A3 allstreet continua e da maggio il nuovo crossover compatto dei quattro anelli sarà protagonista in tutte le strade italiane.