Audi A3 Sportback: ecco il mild hybrid 48 Volt

Con oltre 26mila configurazioni online in meno di una settimana dall’ unvueiling. la quarta generazione di Aui A3 Sportback promette di replicare e addirittura superare il successo della precedente serie. Adesso, la gamma A3 Sportback si amplia e vede entrare a listino la versione 1.5 TFSI Tronic 150 CV MHEV 48V. Per la prima volta nella storia del Marchio, la tecnologia mild-hybrid, viene dedicata a una berlina con un motore a 4 cilindri.

Il turbo benzina di 1.498 cc di Audi A3 Sportback 35 TFSI 150 CV adotta il sistema cylinder on demand (COD), che disattiva due cilindri ai carichi medi e bassi, e in abbinamento alla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti si avvale della tecnologia MHEV (mild hybrid). La rete di bordo a 48 Volt, spina dorsale del sistema mild-hybrid, vede l’alternatore-starter azionato a cinghia (RSG) integrare in un unico modulo la connessione al propulsore termico e il motore elettrico. Quest’ultimo chiamato a operare da alternatore nelle fasi di rilascio e frenata. L’RSG garantisce una spinta elettrica. Un contributo a quella del motore a benzina, come detto, di 50 Nm e 12 CV nelle fasi di partenza e ripresa dai regimi più bassi. Il recupero dell’energia si ispira alla e-Tron, prima vettura elettrica dei quattro anelli, dalla quale vengono mutuati il sistema frenante elettroidraulico integrato e la frenata rigenerativa. Questa è legata all’azione dell’alternatore-starter in grado di recuperare sino a 12 Kw di potenza

Quando si rilascia il pedale dell’acceleratore a velocità comprese tra 40 e 160 km/h, la vettura è in grado di avanzare per inerzia “in folle” o di veleggiare a motore spento. Non appena il conducente preme nuovamente l’acceleratore, l’RSG riavvia il motore in modo più rapido e progressivo rispetto a un motorino di avviamento tradizionale. La modalità start/stop è attiva già a partire da 22 km orari. Questa tecnologia consente di ridurre i consumi sino a 0,4 litri ogni 100 chilometri. Nel ciclo combinato WLTP, Audi A3 Sportback 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V percorre 100 km con 5,6 – 6,2 litri di carburante a fronte di emissioni di CO2 di 128 – 142 grammi/km.

Come le versioni già disponibili sin dal lancio della nuova Audi A3 Sportback 2020, anche la variante 1.5 (35) MHEV 48V viene proposta con gli allestimenti base, Business, Business Advanced ed S line edition. Rimangono anche i pacchetti Edition One e l’inedito pack per gli interni Design Selection.

La nuova Audi A3 Sportback1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V viene commercializzata in Italia con prezzi a partire da 32.300 euro.