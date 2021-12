Audi A8: si aprono gli ordini dell’ammiraglia dei Quattro Anelli

Design affilato, dalle linee più sportive rispetto al precedente modello, comfort di riferimento – degno di una lounge nel caso dei passeggeri posteriori – e doti dinamiche in linea con berline ben più compatte: Audi A8, ammiraglia del Brand, conferma il proprio ruolo di manifesto tecnologico Audi, rafforzato dallo stato dell’arte dell’illuminotecnica dei quattro anelli.

Il restyling della vettura, votato all’eleganza e alla sportività, comporta l’ampliamento del single frame, dal profilo accentuato, e inediti inserti tridimensionali cromati per la griglia frontale. Le prese d’aria laterali, ridisegnate, hanno un andamento più verticale rispetto al passato; profondamente rivisto il disegno dei proiettori, resi più dinamici dalla sezione inferiore estesa verso il paraurti. Osservando lateralmente la vettura spiccano l’andamento ribassato del tetto, le linee di cintura tese, i generosi passaruota, evocativi della trazione integrale quattro, e la sezione inferiore delle portiere caratterizzata da una marcata scanalatura. Nella zona posteriore, alle finiture cromate si accompagnano la fascia luminosa che collega i raffinati gruppi ottici OLED (di serie), dalla firma luminosa personalizzabile, e l’inserto all’estrattore ridisegnato, dall’andamento fortemente orizzontale. All’estetica standard si affiancano il pacchetto Chrome, la caratterizzazione sportiva S line – una prima assoluta – e il pacchetto look nero, disponibile anche in abbinamento agli anelli Audi dalla finitura total black.

Coerentemente con la famiglia di modelli Audi S, Audi S8 può contare su due terminali di scarico sdoppiati e le calotte dei retrovisori laterali in look alluminio – a richiesta in carbonio, nel colore carrozzeria o in nero – mentre sono di serie i proiettori a LED Audi Matrix HD con indicatori di direzione dinamici.

Confermate le dimensioni della vettura, la gestione dei comandi MMI touch response, la scocca multimateriale Audi Space Frame (ASF), elemento caratteristico del modello al 58% in alluminio, così come l’accoglienza dell’abitacolo, paragonabile a una lounge. Le possibilità di personalizzazione sono pressoché illimitate. La variante a passo lungo abbina la seduta posteriore lato passeggero in configurazione chaise longue a molteplici regolazioni che spaziano dall’adattamento pneumatico del supporto laterale e lombare sino al poggiapiedi riscaldabile con funzione massaggio integrata.

Contribuiscono al massimo comfort i poggiatesta pluriregolabili elettricamente, la console centrale posteriore a tutta lunghezza, corredabile di tavolini a scomparsa, il frigobox con vano bar, la climatizzazione automatica quadrizona e il pacchetto Air Quality con diffusore di fragranze. Ai passeggeri posteriori sono dedicati due inediti tablet da 10,1 pollici con risoluzione Full HD, vincolati agli schienali dei sedili anteriori. Tra le dotazioni a richiesta spiccano i rivestimenti in pregiata pelle Valcona, per la prima volta disponibili nella tonalità marrone Cognac. Un’ulteriore novità è rappresentata dalla microfibra Dinamica, simile visivamente e al tatto alla pelle scamosciata, in ampia parte realizzata mediante poliestere riciclato e dedicata ai pannelli porta e ai montanti. La caratterizzazione degli interni è affidata al pacchetto Audi design selection argento pastello oppure alle configurazioni S line in nero, rosso Merlot o Cognac.

Al lancio, nuova Audi A8 è proposta nelle varianti 3.0 (50) TDI ed S8. Successivamente, debutterà la versione ibrida plug-in TFSI e. Audi A8 e Audi A8 L 3.0 (50) TDI quattro tiptronic si avvalgono, nel dettaglio, della motorizzazione V6 3.0 TDI con tecnologia mild-hybrid (MHEV) a 48 Volt, in grado di erogare 286 CV e 600 Nm di coppia. Le ammiraglie dei quattro anelli scattano da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi raggiungendo la velocità massima, limitata elettronicamente, di 250 km/h. La versione high performance Audi S8 può contare sul possente V8 biturbo 4.0 TFSI da 571 CV e 800 Nm. All’efficienza della vettura contribuiscono in modo decisivo le tecnologie mild-hybrid e COD (cylinder on demand). Quest’ultima disattiva i singoli cilindri ai carichi medi e ridotti. Audi S8 scatta da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. La dotazione tecnica si avvale di soluzioni raffinate di serie quali le sospensioni attive predittive, lo sterzo integrale dinamico e il differenziale sportivo.

Nuova Audi A8 raggiungerà le Concessionarie italiane nel corso del mese di marzo 2022 con prezzi da 100.800 euro per la variante 3.0 (50) TDI quattro tiptronic, da 108.100 euro per l’equivalente versione a passo lungo.

Listino da 154.500 euro per Audi S8; da 164.150 euro per Audi S8 sport attitude che, alle dotazioni di serie per la configurazione high performance dell’ammiraglia dei quattro anelli, aggiunge equipaggiamenti di pregio tra i quali i proiettori a LED Digital Matrix, il tetto panoramico in vetro, le luci di lettura posteriori a LED Audi Matrix, i pacchetti assistenza City e Tour, il pacchetto sicurezza nonché il riconoscimento della segnaletica basato su telecamera.