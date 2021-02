Audi ai Mondiali di Cortina: mobilità consapevole e sportività

In occasione dei Campionati Mondiali di sci previsti dal 7 al 21 febbraio, Cortina si è strutturata con una mobilità rispettosa dell’ambiente e del territorio. A questo importante obiettivo contribuisce Audi grazie a una flotta elettrificata di 20 autovetture messe a disposizione della municipalità per garantirne gli spostamenti.

Durante tutto il periodo dei Mondiali, la flotta dei quattro anelli che movimenterà l’organizzazione e i partner presenti sarà composta dai modelli high-end Audi a elevata elettrificazione, tutti equipaggiati con pneumatici invernali Pirelli. Oltre ai modelli plug-in hybrid come A6, A7 e Q5, che ad un’autonomia a zero emissioni ideale per il commuting urbano abbinano prestazioni sportive, sulle strade di Cortina si muoveranno le full electric e-Tron ed e-Tron Sportback, anche in versione high performance S.

Un importante tassello del percorso intrapreso dalla Casa dei quattro anelli sul territorio è l’intervento che il Marchio ha portato avanti sul territorio ampezzano con la riqualificazione della superficie di Fiames, a 4 km dal centro di Cortina. A seguito dell’accordo siglato con il Comune, l’area è stata trasformata in un proving ground per la sportività sostenibile, dedicato alle attività di driving experience per i modelli ad alta elettrificazione della gamma Audi.

Si tratta dell’unica area experience permanente sull’arco alpino italiano, che racchiude la possibilità di vivere differenti esperienze di guida. La pista su neve/ghiaccio ha uno sviluppo che varia da 1 Km a 1,7 Km a seconda delle condizioni di neve e delle temperature esterne (al momento il tracciato misura 1,4 km). Il resto dell’area è suddiviso in parkour naturale e parkour artificiale. Normalmente il proving ground è aperto al pubblico sia nel periodo invernale sia nella stagione estiva. Al momento le date delle aperture variano in relazione alla situazione contingente. Le attività vengono supportate da esperti piloti e collaudatori a disposizione per far testare i modelli Audi mild-hybrid, plug-in hybrid e full electric.

Durante le giornate di gara in occasione dei Mondiali, l’area di Fiames ospiterà l’Audi e-Tron charging station, che servirà da hub di ricarica per le vetture a zero emissioni e che consente l’alimentazione simultanea di 8 vetture elettriche.