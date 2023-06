Audi celebra i 40 anni di Audi Sport a Imola con gli atleti della FISI

Emozione, performance, sportività ed eccellenza. Queste sono state le parole d’ordine durante la giornata di pista a Imola dedicata agli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali, promossa da Audi per celebrare i 40 anni di Audi Sport. L’evento, atteso e consolidato nel tempo, ha offerto ai partecipanti un’esperienza di guida unica, mettendo a loro disposizione la gamma sportiva RS del marchio tedesco sul celebre circuito.

Da oltre un decennio, Audi si è legata alla Federazione Italiana Sport Invernali, dimostrando il proprio sostegno nei confronti della propria divisione sportiva e degli atleti che fanno parte del “circo bianco”. In questa occasione speciale, le eccellenze degli sport invernali hanno avuto l’opportunità di sperimentare le prestazioni dei modelli Audi Sport più performanti, vivendo l’adrenalina di una pista diversa da quella a cui sono abituati: non quella delle piste da sci, ma quella del circuito di Imola.

Tradizionalmente, Audi riserva agli atleti il primo appuntamento della stagione nel calendario delle Audi Driving Experience Sportscar. Questo programma è stato creato per far conoscere agli appassionati e ai clienti Audi le straordinarie performance della gamma Audi Sport in pista. In questa occasione speciale, i tester d’eccezione sono state le campionesse dello sport italiano Sofia Goggia, Marta Bassino, Federica Brignone e Lisa Vittozzi, che incarnano appieno le caratteristiche di tecnica, passione, rigore e prestazioni di cui Audi Sport è portatrice.

L’evento è stato reso ancora più speciale dalla presenza di Dindo Capello, una leggenda del Motorsport. Capello, vincitore per tre volte della celebre 24 Ore di Le Mans, la gara di endurance più famosa al mondo, ha supportato gli atleti nell’individuazione delle migliori traiettorie da seguire, condividendo preziosi suggerimenti e indicazioni per raggiungere l’eccellenza anche in pista.

La collaborazione tra Audi e FISI si basa su una condivisione di affinità, prospettive e visioni, dove la ricerca della performance si esprime attraverso la tecnologia, la preparazione, l’intuizione e il talento, con un’attenzione particolare al tema della sostenibilità. Audi si impegna a favore della sostenibilità, guidando l’elettrificazione della mobilità. Entro il 2025, il marchio si propone di rendere carbon neutral tutti i suoi stabilimenti e di introdurre più di 10 nuovi modelli completamente elettrici nella sua gamma di veicoli.

Audi si conferma pioniere di una visione della mobilità che deve evolversi per essere effettiva, sostenibile e in grado di soddisfare le esigenze delle nuove generazioni. Il marchio affronta una transizione epocale nel sistema di mobilità, ma senza abbandonare i punti fermi che hanno suscitato passione nei suoi appassionati, come dimostrato dalle vetture che hanno affrontato la sfida del circuito di Imola.

Durante la giornata, gli atleti hanno avuto l’opportunità di provare la Granturismo full electric Audi RS e-tron GT, che rappresenta l’apice della sportività sostenibile, l’emozione di guidare l’Audi RS 3, equipaggiata con l’iconico motore a 5 cilindri da 2.5 litri TFSI e la trazione integrale quattro con tecnologia RS torque splitter, e l’adrenalina della supersportiva Audi R8, vanto di Audi Sport.