Audi e Campiglio accolgono i team ufficiali Ducati MotoGP e Superbike 2023

Audi e Madonna di Campiglio hanno accolto la presentazione dei team ufficiali Ducati MotoGP e Superbike 2023. La Casa di Ingolstadt e la location ai piedi delle Dolomiti di Brenta sono legate da una solida partnership che dura da 10 anni ed è basata sulla condivisione di valori quali performance e sostenibilità, come ribadito dalla tappa di slalom maschile della Audi FIS Ski World Cup e dagli investimenti dei quattro anelli per la mobilità del futuro a zero emissioni dalla produzione alla strada.

Dai circuiti mito della velocità alle piste regine dello sci, Ducati arriva a Madonna di Campiglio per celebrare la favolosa stagione 2022, la migliore di sempre per le rosse di Borgo Panigale, e presentare – per la prima volta in contemporanea – le squadre ufficiali Ducati Lenovo Team (MotoGP) e Aruba.it Racing – Ducati (WorldSBK). Nella cornice di Piazza Sissi, con gli onori di casa da parte di Fabrizio Longo, Direttore Audi Italia, Sebastian Grams, Managing Director di Audi Sport, divisione sportiva del Brand, e Tullio Serafini, Presidente di Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, accendono l’entusiasmo degli appassionati delle due ruote Claudio Domenicali, CEO di Ducati Motor Holding SpA, e i Campioni del Mondo 2022 Francesco Bagnaia, MotoGP, e Alvaro Bautista, Superbike, affiancati dai rispettivi compagni di squadra Enea Bastianini e Michael Ruben Rinaldi.

Mentre ancora riecheggia lo strepitoso 2022 di Ducati, brand premium parte di Audi AG, a Madonna di Campiglio si scaldano i motori in vista della stagione 2023. Motori che sono di casa nella cornice della “Regina delle nevi”, dove la presenza Audi si traduce nella mappatura e fornitura di colonnine di ricarica elettrica oltre che nella possibilità, per gli appassionati del Brand, di cimentarsi nelle Audi Driving Experience su strada, neve e ghiaccio grazie a una flotta di 13 vetture composta dai modelli più recenti dei quattro anelli e dalle ultime novità full-electric Audi. E se per ascoltare il sound dei V4 Ducati sarà necessario attendere i test pre-stagionali Superbike a Jerez (Spagna) e MotoGP a Sepang (Malesia), per l’urlo della power unit Audi destinata alla Formula 1 l’appuntamento è al 2026.