Audi e-tron: entra a listino la versione Fast

Sin dal lancio, la rapidità di ricarica ha costituito uno dei pilastri della gamma Audi e-Tron: il SUV a elettroni dei quattro anelli si è infatti fregiato del titolo di primo veicolo di grande serie in grado di attingere alle colonnine ad alta capacità da 150 kW, così da ripristinare l’80% dell’energia in meno di 30 minuti. Ora, la fruibilità degli sport utility elettrici Audi si rafforza ulteriormente grazie all’entrata a listino delle versioni Fast, in grado di ricaricare a 22 kW in corrente alternata (AC).

Versioni Fast: vantaggio Cliente sino al 55%

Audi e-Tron e Audi e-Tron sportback 55 quattro, caratterizzate da una potenza massima di 408 CV in modalità boost e da un’autonomia nel ciclo combinato WLTP sino a 452 chilometri, vedono affiancarsi alla versione d’ingresso le nuove varianti Business Fast ed S line Fast edition. Rispetto ai precedenti allestimenti Business ed S line edition, il vantaggio Cliente raggiunge il 55% grazie all’inclusione di equipaggiamenti di pregio quali i proiettori a LED audi Matrix con indicatori di direzione dinamici, il secondo accesso – lato passeggero anteriore – per la ricarica a corrente alternata (AC) e l’on-board charger supplementare, collocato alle spalle del radiatore anteriore, che eleva da 11 a 22 kW la potenza massima di ricarica a corrente alternata. Il nuovo caricatore dimezza i tempi di rifornimento presso le stazioni pubbliche più diffuse e consente di ripristinare 100 chilometri di autonomia in meno di un’ora.

Le performance garantite dal secondo on-board charger possono essere sfruttate al meglio anche in ambito domestico grazie al sistema di ricarica Audi e-Tron charging system connect, anch’esso a listino. In grado di operare con potenze fino a 22 kW in AC, garantisce il rifornimento integrale in circa 4 ore della batteria da 95 kWh. In combinazione con un Home Energy Management System (HEMS), offre inoltre molteplici funzioni intelligenti. Il sistema può infatti “leggere” il fabbisogno energetico delle altre utenze e adeguare la ricarica in funzione della potenza residua, così da evitare il sovraccarico della rete. In aggiunta, il Cliente può stabilire delle priorità individuali, ad esempio la ricarica in fasce orarie più vantaggiose. Se l’abitazione dispone di un impianto fotovoltaico, l’auto può utilizzare in modo preferenziale la corrente autoprodotta; in questo caso, il sistema integra nella programmazione della ricarica anche gli orari in cui è previsto un maggiore irraggiamento solare.

Le versioni Business Fast ed S line Fast edition si differenziano principalmente per l’estetica: Advanced nel primo caso, contraddistinta da paraurti, modanature ai passaruota e longarine sottoporta a contrasto in grigio Manhattan metallizzato, S line nel secondo. Caratterizzazione S line che, nel dettaglio, prevede paraurti sportivi S, protezioni sottoscocca in grigio selenite opaco, appendice aerodinamica allo spoiler posteriore, finiture in tinta carrozzeria e cerchi in lega, sempre da 20 pollici a cinque razze, ma in grigio parzialmente lucido con design dinamico.

Varianti 50 quattro EVO: orientate al comfort

Novità anche per Audi e-Tron 50 quattro e Audi e-tron sportback 50 quattro, caratterizzate da una potenza di 313 CV e un’autonomia sino a 350 chilometri WLTP. L’offerta si arricchisce dell’inedita versione EVO che si colloca in gamma tra l’allestimento d’ingresso e la variante Business. Dedicato a una Clientela orientata al comfort, il nuovo allestimento abbina equipaggiamenti di pregio quali la navigazione MMI plus, le sospensioni pneumatiche adattive, i servizi Audi connect Navigazione & Infotainment e la strumentazione digitale #audi virtual cockpit a dotazioni votate a rafforzare ulteriormente la qualità di vita a bordo quali il bracciolo centrale regolabile, i rivestimenti parzialmente in pelle, il supporto lombare a quattro vie per i sedili anteriori e la chiave comfort (hands free) corredata della gestione del portellone mediante sensori. Ai cerchi in lega da 19 pollici dal design Aero con finitura titanio si accompagnano l’Audi music interface per i passeggeri posteriori, che prevede due prese USB con funzione dati e ricarica per la riproduzione musicale mediante supporto portatile, e i retrovisori esterni elettrocromatici riscaldabili e ripiegabili elettricamente.

Audi LED Digital Matrix e cerchi in lega da 22 pollici: disponibili per l’intera gamma

Alla rapidità di ricarica si affiancano, in qualità di pilastri della famiglia Audi e-tron, la trazione integrale quattro elettrica e la digitalizzazione. Digitalizzazione ora ulteriormente rafforzata grazie all’estensione all’intera gamma dei proiettori a LED Audi Digital Matrix con indicatori di direzione dinamici. Portati al debutto da Audi e-Tron sportback e disponibili a richiesta, mutuano la tecnologia dal mondo dell’home theatre, più precisamente dei videoproiettori professionali. Il fascio luminoso, scomposto in pixel infinitesimali, viene regolato con velocità e definizione di riferimento, a vantaggio della sicurezza. In corrispondenza delle strettoie, aiutano a mantenere il centro della carreggiata e indicano la posizione della vettura all’interno delle corsie di marcia. Quanto alla dinamica di guida e al design, infine, tutte le varianti di #audi #etron possono ora disporre, a richiesta, dei cerchi in lega da 22 pollici Audi Sport e di particolari sportivi quali le scritte e gli anelli #audi in nero.

Prezzi, per Audi e-Tron 55 quattro e Audi e-Tron sportback 55 quattro Business Fast, di – rispettivamente – 90.600 e 92.900 euro. Le versioni top di gamma S line Fast edition debuttano a listino a 92.500 e 94.800 euro.

Le nuove varianti 50 quattro EVO sono proposte a 76.150 euro nel caso di Audi e-Tron, 78.450 euro per Audi e-Tron sportback.