Audi e-Tron GT su strada con pneumatici Hankook per veicoli elettrici

Il mercato dei veicoli elettrici sta crescendo più rapidamente di qualsiasi altra categoria di veicoli; solo in Europa, l’aumento nel 2020 rispetto all’anno precedente si attesta a circa il 138 per cento (fonte: dpa). Pertanto, il produttore di pneumatici premium Hankook sta espandendo la propria quota nel settore del primo equipaggiamento per veicoli elettrici con gli pneumatici per Audi e-Tron GT. Nel 2018, è stato presentato per la prima volta il prototipo di Audi e-Tron GT e l’entusiasmo non si è mai sopito anche dopo il suo lancio sul mercato nel 2021. Sulla sportiva dei Quattro Anelli vengono montati di fabbrica gli pneumatici Hankook Ventus S1 Evo 3 ev, appositamente sviluppati per le esigenze dei veicoli elettrici. Nella dimensione 225/55R19 XL 103Y sull’asse anteriore, 275/45R19 XL 108Y sull’asse posteriore, il Ventus S1 evo 3 ev contiene numerosi perfezionamenti tecnici che aiutano a ottimizzare le prestazioni delle auto sportive ad alimentazione elettrica sulla strada.

Per Audi e-Tron GT, la struttura del battistrada degli Ventus S1 Evo 3 è stato adattato appositamente in modo da consentire ai veicoli elettrici di ridurre la rumorosità degli pneumatici di circa tre decibel. È importante, perché nei veicoli elettrici non c’è il rumore del motore e quindi il rumore della strada e degli pneumatici all’interno del veicolo viene percepito maggiormente. Inoltre, per fronteggiare le notevoli sollecitazioni dovute alle alte prestazioni delle auto sportive elettriche, lo pneumatico è rinforzato con la cosiddetta tecnologia di imballaggio del tallone, oltre ad avere un’elevata rigidità laterale per manovre particolarmente precise anche a velocità elevate. Oltre a supportare le caratteristiche sportive, gli pneumatici per auto elettriche di Hankook contribuiscono in modo sostanziale al comfort, perché le Gran Turismo come Audi e-Tron GT, sono progettate per viaggiare nel comfort anche su tragitti lunghi.

Per soddisfare le esigenze specifiche di un veicolo elettrico come Audi e-Tron GT, gli sviluppatori Hankook hanno anche ottimizzato il processo di vulcanizzazione della mescola dello pneumatico in base all’applicazione, in modo da garantire il giusto equilibrio di temperatura, tempo e pressione. Ventus S1 Evo 3 ev ha una resistenza del 30 per cento superiore rispetto a una mescola per battistrada standard. Le prestazioni di abrasione sono state migliorate del 5% rispetto al modello convenzionale e la resistenza al rotolamento è ridotta del 13 per cento.