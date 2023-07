Audi EP4: ecco la nuova concept celebrativa

In una straordinaria dimostrazione di innovazione e talento, dodici apprendisti provenienti dalla sede di Audi a Neckarsulm hanno elettrificato un’auto classica prodotta nello storico stabilimento di Baden-Württemberg. Come parte dei festeggiamenti per il 150º anniversario del sito, un esemplare del NSU Prinz 4L del 1971 ha ricevuto un powertrain completamente elettrico con componenti derivati dai modelli Audi e-tron e Audi Q7 TFSI e quattro.

Il progetto ha richiesto una notevole abilità tecnica e creatività da parte dei giovani apprendisti, che hanno lavorato a stretto contatto con esperti di Audi per realizzare questa conversione innovativa. L’auto d’epoca è stata trasformata in un veicolo a emissioni zero, combinando la tradizione dell’auto classica con la moderna tecnologia elettrica di Audi.

Xavier Ros, Membro del Board di Audi AG per le Risorse Umane, ha sottolineato l’importanza di progetti come questo nel dimostrare come l’azienda abbia un solido futuro grazie ai giovani talenti formati internamente. Questa iniziativa non solo mette in mostra l’abilità e la passione dei giovani apprendisti di Audi, ma dimostra anche l’impegno dell’azienda nel perseguire l’innovazione sostenibile.