Audi insieme a One Ocean Foundation ed H-Farm per la consapevolezza ambientale

L’approccio technology open caratteristico del Brand porta Audi ad esplorare tutte le soluzioni che possono condurre a una mobilità quanto più consapevole e rispettosa dell’ambiente, sviluppando tutti i sistemi di alimentazione. Grazie al completamento della gamma ibrida plug-in, all’ampliamento dell’offerta 100% elettrica e all’evoluzione nel segno dell’efficienza della gamma Audi Sport, Audi traccia la propria strada verso la consapevolezza ambientale, non solo nel prodotto finale offerto alla Clientela, ma dedicando massima attenzione nei confronti di tutta la filiera produttiva, ponendosi l’obiettivo “carbon neutral” entro cinque anni.

E se da un lato la Casa di Ingolstadt guarda al prossimo futuro ponendosi come provider di ecomobilità, dall’altro conferma il suo impegno nella tutela del territorio e dell’ecosistema con la partnership di One Ocean Foundation, focalizzata sulla conservazione e salvaguardia dell’ambiente marino.

Nell’ambito di questo progetto, Audi supporta l’iniziativa Alex Bellini educational tour: un futuro sostenibile passa anche dal mare, il ciclo di incontri che ha l’obiettivo di sensibilizzare un sempre maggior numero di persone, in particolare i più giovani, verso i temi della sostenibilita ambientale e diffondere i principi della Charta Smeralda

Fino al 6 novembre – data di conclusione del tour che arriverà all’Università Bocconi a Milano –, Alex Bellini, ambasciatore della Fondazione One Ocean ed esploratore noto per le sue imprese estreme come le traversate oceaniche a remi in solitaria, è in viaggio verso i principali atenei d’Italia per diffondere la cultura della sostenibilita e della preservazione dell’ambiente marino. Un tour condotto a bordo di Audi e-tron Sportback, il secondo modello full electric del Marchio e che, assieme ad Audi e-tron, e-tron S Sportback e l’imminente e-tron GT, costituisce la gamma Audi sinonimo di performance e dinamismo a zero emissioni.

In ogni tappa, Bellini incontra via streaming i rettori e gli alunni universitari, condividendo i principi della Charta Smeralda, le sue avventure e il progetto 10 Rivers 1 Ocean, che lo vede coinvolto in prima persona. Gli incontri coinvolgono anche i ricercatori del CNR per portare la loro testimonianza scientifica ai più giovani e i docenti delle Università.

Dopo aver toccato Roma, Firenze e Pavia, oggi il tour fa tappa a Treviso, presso la sede di H-Farm. La presenza a Treviso non è casuale. Audi ed H-farm, infatti, hanno una partnership consolidata da anni e che ha dato origine a progetti di Customer Social Responsibility, come l’iniziativa Audi we generation. Con H-Farm, infatti, la piattaforma d’innovazione in grado di supportare i giovani nella creazione di nuovi modelli di impresa, nell’ottica di guidare la trasformazione digitale delle aziende e formare le giovani generazioni, Audi sta portando avanti il progetto di formazione che vede protagonisti studenti universitari impegnati nel percorso-laboratorio per giovani talenti.