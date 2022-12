Audi protagonista della Formula 1 virtuale

A fine agosto, Audi ha annunciato il proprio ingresso in Formula 1 durante il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps e allo stesso tempo ha svelato una monoposto concept dalla livrea speciale. EA Sports e Codemasters hanno ricreato digitalmente nei minimi dettagli la #racing show car dei quattro anelli, integrandola nel videogioco F1® 22 mediante il più recente update software.

“Non è affatto scontato essere protagonisti del videogioco ufficiale della Formula 1 con oltre tre anni di anticipo rispetto al debutto in gara”, ha dichiarato Henrik Wenders, Responsabile del marchio Audi. “La nostra concept ha colpito sin dal primo istante grazie al design accattivante e alla combinazione di colori caratteristica delle attività sportive del Brand. Sono convinto che conquisterà molteplici fan anche nel mondo virtuale”.

EA SPORTS è considerato il principale sviluppatore di giochi sportivi per console e PC. F1® 22 è l’ultima versione del videogioco ufficiale del Campionato Mondiale FIA Formula 1, disponibile per Play Station, Xbox e PC; anche in VR (realtà virtuale) su PC. Il gioco include tutti i team, i piloti e i circuiti attuali. La monoposto concept Audi è integrata nel livello “Podium Pass Series 4 VIP”, disponibile dal 7 dicembre.

“L’annuncio dell’ingresso di Audi nella griglia di partenza della F1 ha suscitato un incredibile interesse”, ha dichiarato Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director di Codemasters. “Siamo entusiasti di mettere a disposizione dei giocatori di EA Sports F1® 22 la splendida livrea Audi, consentendo alla Casa dei quattro anelli di competere per il titolo mondiale virtuale ben prima del debutto in gara”.

Nella realtà, Audi parteciperà al Campionato Mondiale FIA Formula 1 a partire dal 2026, schierando un proprio team factory in partnership con la scuderia svizzera Sauber. I primi test dinamici della monoposto dei quattro anelli sono previsti nel 2025. Presso lo stabilimento di Neuburg an der Donau, Audi sta sviluppando la propria power unit destinata alla Formula 1, realizzata seguendo le nuove regole tecniche che si applicheranno dal 2026 e che prevedono un livello superiore di elettrificazione rispetto allo standard odierno e l’utilizzo d’innovativi carburanti sostenibili certificati carbon neutral.