Audi Q2 restyling, nuovo look e dotazioni più ricche

Dal 2016, anno del suo debutto sul mercato, Audi Q2 ha riscosso un grande successo. Adesso il SUV compatto della Casa di Inglostadt evidenzia ulteriormente il proprio carattere innovativo grazie a una una silhouette più distintiva, all’implementazione dei nuovi servizi Audi Connect ed ai sistemi di assistenza alla guida derivati dai modelli Audi di categoria superiore.

Il restyling della vettura prevede tratti stilistici più netti e squadrati, mentre le dimensioni crescono di pochi millimetri in lunghezza – ora di 4,21 metri – a fronte di una larghezza (1,79 metri) e altezza (1,54 metri) pressoché invariate. Anche il frontale viene ridisegnato, valorizzando le superfici al di sotto dei gruppi ottici. Il single frame ottagonale, collocato in posizione lievemente ribassata rispetto al precedente modello, si avvale della griglia ispirata, anch’essa, al design poligonale. I proiettori a LED sono ora di serie, mentre i proiettori Matrix LED ( una novità assoluta per la Q2) con gruppi ottici posteriori a LED e indicatori di direzione dinamici sono disponibili a richiesta, a eccezione della versione Business plus che include il raffinato sistema d’illuminazione nel primo equipaggiamento.

Il design degli interni riprende il linguaggio stilistico degli esterni, ispirato a forme poligonali. Le bocchette di aerazione e il pomello della leva del cambio, o la leva selettrice della trasmissione a doppia frizione S tronic, sono caratterizzati da un look inedito. In alternativa alla configurazione standard, i Clienti possono optare per gli interni S line con sedili anteriori sportivi.

Per la visualizzazione delle informazioni di bordo e l’infotainment, l’offerta spazia dalla strumentazione con display a colori, di serie dal secondo livello di allestimento, sino alla soluzione integralmente digitale rappresentata dall’Audi virtual cockpit da 12,3 pollici, di serie per la variante Business plus. Quanto all’infotainment, alla radio digitale MMI plus appannaggio della versione d’ingresso si affianca il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, ora corredato di uno schermo più ampio rispetto al precedente modello, da 8,3 anziché da 7 pollici, gestibile mediante la manopola a pressione e rotazione collocata lungo il tunnel, con inserimenti touch, o grazie al comando vocale con riconoscimento del linguaggio naturale.

Sul versante ADAS, come detto, notevoli passi in avanti. sulla Q2 troviamo, infatti, l’assistente al parcheggio automatizzato, la frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il monitoraggio con avviso del rischio di collisione con altri veicoli durante la retromarcia, fino a un cruise control adattivo che corregge la traiettoria e mantiene la corsia. Questo è associato al Predictive Efficiency Assistant che frena e accelera l’auto in modo predittivo anche in assenza di un veicolo antistante, regolandosi in base al percorso (con dati ottenuti dal navigatore).

Il SUV compatto dei Quattro Anelli, debutta in Europa con un motore a iniezione diretta della benzina: il quattro cilindri 1.5 (35) TFSI da 150 CV e 250 Nm di coppia. Il propulsore è proposto in abbinamento al cambio manuale a sei rapporti oppure alla trasmissione a doppia frizione S tronic a sette rapporti. Per alcune motorizzazioni è disponibile la trazione integrale quattro.

Nuova Audi Q2 raggiungerà le concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre 2020.