Audi Q4 e-tron quattro: carattere avveniristico

Versatile, ideale per l’utilizzo quotidiano, a zero emissioni e con un look muscolare: Audi Q4 e-tron è il primo SUV elettrico compatto dei quattro anelli. Noi l’abbiamo provato.

Audi Q4 e-tron costituisce un’ulteriore evoluzione del linguaggio stilistico Audi dedicato alla mobilità sostenibile: il SUV compatto a elettroni s’ispira al design muscolare della show car Audi Q4 e-tron concept del 2019 caratterizzata da sbalzi anteriori ridotti, passaruota generosi e linee scolpite.

Al frontale, l’ampio single frame ottagonale evoca il DNA degli sport utility dei quattro anelli ed è caratterizzato da un’inversione cromatica distintiva della trazione elettrica: la griglia radiatore, chiusa, reinterpreta il classico motivo a nido d’ape ed è verniciata nel colore della carrozzeria. I proiettori Audi Matrix LED sono divisi esteticamente e tecnicamente in due sezioni. I 16 diodi dedicati agli anabbaglianti e agli abbaglianti sono collocati nella parte inferiore dalla

finitura nera.

La linea del tetto è ribassata, specie nella sezione posteriore, e culmina nello spoiler raccordato ai possenti montanti C. Una modanatura nera si estende lungo l’intero arco del tetto, creando un effetto di “sospensione” della parte superiore che esalta l’indole sportiva dell’auto. I blister quattro, evocativi della trazione integrale e caratteristici dei SUV dei quattro anelli, mettono in risalto i generosi passaruota e sono caratterizzati da linee lievemente più fluide rispetto ai modelli a combustione. Al retrotreno coinvolgono i montanti C e si estendono sino al portellone. Qui, una banda luminosa collega i gruppi ottici posteriori.

Il carattere avanguardistico di Audi Q4 e-tron è percepibile anche in abitacolo dove la strumentazione e il concept digitale dei comandi assumono un ruolo di primo piano nella definizione delle linee interne. Il display MMI touch è orientato verso il conducente. Al di sopra del monitor spicca un inserto decorativo che raccorda lo schermo alla parte superiore della plancia. Alla base del display MMI touch sono collocati i comandi della climatizzazione, anch’essi orientati verso il conducente. Materiali e assemblaggi sono assolutamente impeccabili. L’abitacolo dell’Audi Q4 e-tron ha spazio più che sufficiente per accogliere comodamente quattro adulti, e grazie alla seduta e al pavimento piatti anche una terza persona al centro del divano sta comoda.

Noi abbiamo provato la Q4 e-tron 50 quattro, ossia la versione al top della gamma. Audi Q4 50 e-tron quattro adotta due propulsori a zero emissioni, uno in corrispondenza di ciascun assale, base tecnica della trazione integrale quattro elettrica. La batteria ha una capacità nominale di 82 kWh (77 kWh netti). La potenza massima del powertrain si attesta a 299 CV, la coppia a 460 Nm. Il motore posteriore, nel dettaglio, eroga 204 CV e 310 Nm, mentre l’unità anteriore mette a disposizione 109 CV e 162 Nm.

Nonostante il peso superi i 2000 kg, la Q4 e-tron alla guida si dimostra molto reattiva. I 299 CV si rispondono in maniera immediata e con la giusta cattiveria. La trazione integrale tiene la vettura ben piantata al suolo regalando una sensazione di controllo e sicurezza notevole. L’abitacolo è silenziosissimo, totalmente isolato dall’esterno anche ad alte velocità. Ben modulabile, poi, la risposta dei motori elettrici al pedale dell’acceleratore che ne fa una vettura adatta a qualsiasi circostanza. Ottimo anche il sistema di recupero dell’energia in frenata, settabile su 3 livelli tramite palette al volante oppure spostando il selettore del cambio su B. L’Audi Q4 e-tron 50 quattro accetta fino a 11 kW in corrente alternata con circa 7 ore per una ricarica completa. In corrente continua, invece, si possono sfruttare fino a 135 kW (con l’ulitmo aggiornamento) per arrivare all’80% in una trentina di minuti.

Audi Q4 e-tron può contare su molteplici sistemi di assistenza al conducente. Nella configurazione top di gamma si avvale di un radar anteriore, due radar posteriori, una telecamera frontale, quattro telecamere perimetrali e otto sensori a ultrasuoni. Tutto, all’esterno, è sotto controllo.

Il listino di Audi Q4 e-tron parte da 50.000 euro per la Q4 e-tron 35 e supera i 69.000 euro per la top di gamma Q4 50 e-tron quattro S line edition.