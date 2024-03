Audi Q6 e-tron: anteprima mondiale e Milano

Il 15 aprile prossimo, giorno di apertura della Milano Design Week 2024, Audi presenterà in anteprima mondiale al pubblico Audi Q6 e-tron, la prima elettrica prodotta a Ingolstadt e certificata carbon neutral, nuova espressione del Vorsprung, l’avanguardia tecnica del Brand.

La scelta di far debuttare Audi Q6 e-tron in Italia testimonia il ruolo chiave del mercato italiano e della città di Milano per le affinità valoriali che la legano al marchio dei quattro anelli. Nella città del design per eccellenza dove la creatività incontra l’innovazione, Audi continua a esprimere concretamente la propria attitudine avanguardistica con la premiere del nuovo SUV ad elettroni.

All’interno di House of Progress, appassionati e visitatori potranno scoprire gli highlight di Audi Q6 e-tron, il SUV full electric che si propone di ridefinire gli standard della mobilità elettrica premium.

Primo modello Audi di serie basato sulla piattaforma nativa elettrica Premium Platform Electric, il SUV a elettroni è il punto di riferimento della categoria per autonomia, sino a 625 km, e potenza di ricarica, sino a 270 kW, che consente di ricaricare fino a 255 chilometri di percorrenza in dieci minuti. Primati cui si accompagnano sofisticate prestazioni dinamiche, la marcata digitalizzazione di cui è emblema il comando vocale gestito dall’intelligenza artificiale e l’abitacolo fortemente caratterizzato dall’innovativo “palcoscenico digitale” con display panoramico.

Con Audi Q6 e-tron inoltre, la Casa di Ingolstadt proietta nel futuro un elemento cardine del DNA del Brand: l’illuminotecnica. La seconda generazione della tecnologia OLED, oltre a contraddistinguere il look dei nuovi modelli Audi, amplia sensibilmente la gamma delle funzioni a vantaggio della sicurezza tanto individuale quanto collettiva. Il lighting Audi, da soluzione di design, diventa strumento di comunicazione con gli occupanti della vettura e con gli altri utenti della strada. Con questo nuovo modello full electric, per la prima volta su di una vettura di serie la Casa di Ingolstadt progetta non solo la forma, ma anche il movimento della luce.

La gamma Audi Q6 e-tron rappresenta la punta di diamante dell’offerta Audi full electric.