Audi Q8 e-tron: si aprono gli ordini del suv elettrico dei quattro anelli

Al via la prevendita di Audi Q8 e-tron e Audi Q8 Sportback e-tron, i nuovi SUV high-end a elettroni dei quattro anelli.

Audi Q8 e-tron e Audi Q8 Sportback e-tron sono disponibili nelle versioni 50 e-tron quattro e 55 e-tron quattro, cui faranno seguito le declinazioni sportive S. Entrambe si avvalgono della trazione integrale quattro elettrica e di due motori elettrici. Nel caso della variante d’ingresso, il powertrain eroga 340 CV in modalità boost e una coppia massima di 664 Nm. Valori superiori di 27 CV e 124 Nm rispetto alla precedente generazione, cui consegue uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,0 secondi: 8 decimi più veloce. Cresce anche l’autonomia WLTP che ora raggiunge i 491 chilometri per la variante SUV (+150 km), i 504 chilometri per la versione Sportback (+153 km).

Audi Q8 55 e-tron quattro e Audi Q8 Sportback 55 e-tron quattro possono contare su di una potenza massima in modalità boost di 408 CV e una coppia di 664 Nm. L’autonomia WLTP raggiunge, rispettivamente, 582 chilometri (+141 km rispetto alla precedente generazione) e 600 chilometri (+147 km se paragonata al precedente modello). Il passaggio da 0 a 100 km/h avviene in 5,6 secondi. Un valore, anche in questo caso, migliore rispetto al passato (-0,1 secondi). Analogamente alle versioni 50 e-tron, la velocità massima è autolimitata a 200 km/h.

Ai valori di autonomia nettamente superiori rispetto al precedente modello contribuiscono l’upgrade al motore asincrono posteriore, che a parità di corrente assorbita eroga più coppia a vantaggio tanto delle performance quanto dell’efficienza, e la riduzione del coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) da 0,26 a 0,24 per la variante Sportback e da 0,28 a 0,27 per la configurazione SUV.

Audi Q8 e-tron e Audi Q8 Sportback e-tron sono disponibili con due “tagli” di batteria: le varianti 50 e-tron quattro adottano accumulatori con capacità di 95 kWh (89 kWh netti). Un valore nettamente superiore (+24 kWh) alla precedente generazione, accreditata di 71 kWh nominali. Maggiore disponibilità di energia anche per le versioni 55 e-tron quattro che possono contare su 114 kWh (106 kWh netti): 19 kWh nominali in più rispetto al vecchio modello. Rifornendo presso la rete HPC, Audi Q8 50 e-tron quattro e Audi Q8 Sportback 50 e-tron quattro ricaricano in corrente continua (DC) con una potenza massima di 150 kW (+30 kW rispetto al passato), che cresce a 170 kW – 20 kW in più rispetto alla precedente generazione – nel caso di Audi Q8 55 e-tron quattro e Audi Q8 Sportback 55 e-tron quattro. È così possibile ricaricare la batteria dal 10% all’80% in circa 31 minuti, ottenendo – in condizioni ideali – un’autonomia sino a 420 chilometri WLTP. Audi Q8 e-tron e Audi Q8 Sportback e-tron possono essere rifornite in corrente alternata (AC) con una potenza massima di 11 kW; a richiesta di 22 kW.

Prodotte e certificate carbon neutral, analogamente al resto della gamma full electric Audi – un unicum sul mercato – Audi Q8 e-tron e Audi Q8 Sportback e-tron raggiungeranno le Concessionarie italiane nel corso del mese di marzo 2023. Prezzi, per Audi Q8 50 e-tron quattro e Audi Q8 Sportback 50 e-tron quattro da, rispettivamente, 79.900 euro e 82.200 euro. Da 89.900 euro e da 92.200 euro per le varianti 55 e-tron quattro in configurazione SUV e Sportback.