Audi RS 3: nuova regina del Ring

Con il tempo di 7’33”123, nuova Audi RS 3, guidata dal pilota e collaudatore dei quattro anelli Frank Stippler, migliora di oltre 5 secondi il giro record al Ring tra le berline compatte.

Il record al Nordschleife è frutto dell’ottimizzazione del comportamento della vettura in inserimento e percorrenza, spiega Stippler: “Questa è la chiave del nostro successo. Nuova Audi RS 3 entra in curva con straordinaria facilità, forte di un inedito setup del controllo della trazione che agisce mediante interventi mirati sulle ruote anteriori, e del sistema Torque Splitter, che ripartisce la coppia tra le ruote posteriori attivamente e in modo totalmente variabile, garantendo a nuova Audi RS 3 un comportamento tendenzialmente sovrasterzante e una gestione raffinata come mai prima d’ora della trazione integrale quattro. Così facendo, il sottosterzo è pressoché assente ed è possibile affrontare l’uscita di curva accelerando con grande anticipo”.

Alla base delle performance dinamiche di nuova Audi RS 3 vi è l’integrazione, mediante un’unica centralina, degli input provenienti dalla trazione integrale quattro, dalla gestione selettiva della coppia sulle singole ruote, un’intelligente funzione software legata all’operato dell’ESC che frena in misura minima le ruote interne alla traiettoria consentendo di trasferire la spinta alle ruote con il grip migliore, del controllo della stabilità (ESC), dell’azione del citato Torque Splitter e delle sospensioni a regolazione adattiva DCC (Dynamic Chassis Control). Queste ultime caratterizzate dall’operato di una valvola elettroidraulica che varia il flusso d’olio negli steli degli ammortizzatori in funzione dei parametri vettura rilevati da molteplici sensori, delle condizioni del manto stradale, dello stile di guida e del programma attivato mediante il controllo della dinamica di marcia Audi drive select. In pochi millesimi di secondo viene calcolata la forza smorzante ottimale.

Altrettanto protagonisti del record al Nürburgring il celebre propulsore 5 cilindri 2.5 TFSI, forte di 400 CV e 500 Nm di coppia e caratterizzato da un sound ancora più marcato, gli pneumatici semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R e i freni carboceramici.

Nuova Audi RS 3, declinata nelle configurazioni di carrozzeria Sedan e Sportback, raggiungerà le Concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre 2024.