Audi RS Q8 sceglie Hankook come primo equipaggiamento

Hankook fornirà alla nuova Audi RS Q8 i propri pneumatici come primo equipaggiamento. La serie Q del produttore di auto tedesco è caratterizzata da un design moderno e da una tecnologia all’avanguardia. Il veicolo Audi Sport dimostra il potenziale sportivo di questa serie con i suoi 441 kW, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e una coppia di 800 Newton metri. Le prestazioni dell’Audi RS Q8 con la sua trazione integrale quattro e gli elementi specifici dell’RS sono immediatamente evidenti. Questa potenza è esaltata dagli pneumatici di primo equipaggiamento Hankook Ventus S1 evo 3 SUV nella misura 295/40 ZR22 112Y XL AO. Per garantire una guida sicura durante la stagione invernale, i clienti Audi possono ordinare gli pneumatici invernali i*cept evo 2 nella misura 275/40 R22 107V XL AO (adatta per le catene da neve) oppure, come opzione, 295/35 R23 108W XL AO.

“Hankook ha già maturato una lunga tradizione di primo equipaggiamento con Audi. In particolare, i modelli RS sono già equipaggiati con gli pneumatici Hankook da molto tempo,” afferma Sanghoon Lee, Presidente di Hankook Tire Europe. “Ovviamente, quando i nostri pneumatici estivi e invernali vengono usati anche nei modelli top, è sempre un grande onore per i nostri ingegneri sviluppatori”.

“La progettazione dello pneumatico per un veicolo molto sportivo, ma anche maestoso, come l’Audi RS Q8, è particolarmente complessa. Come con gli altri modelli di grandi dimensioni della serie Q, solitamente si applicano capacità di carico più elevate, che devono essere garantite a velocità elevate”, spiega Klaus Krause, responsabile del centro di ricerca e sviluppo europeo di Hankook. “È per questo che la resilienza della struttura dello pneumatico è stata un aspetto particolarmente rilevante. Abbiamo anche prestato particolare attenzione alle caratteristiche delle prestazioni dei nostri pneumatici sia sul bagnato che sull’asciutto”.

Il Ventus S1 evo 3 SUV ha aumentato sensibilmente la forza delle pareti laterali rispetto ai prodotti standard, grazie all’”imballaggio a perline”, ossia l’uso di uno speciale materiale in nylon nell’area delle pareti laterali. La carcassa a due strati e l’uso di un composto di fibra aramidica riducono l’espansione indesiderata della circonferenza di rotolamento a velocità elevate fino al 60 per cento rispetto ai profili precedenti.

Gli pneumatici hanno quindi un’elevatissima stabilità di guida e precisione di sterzata, oltre a una maggiore durata grazie al minore sviluppo complessivo di calore. Le prestazioni sportive e dinamiche su strade sia asciutte che bagnate sono migliorate grazie a una nuova mescola del battistrada migliorata a base di resine naturali a elevate prestazioni. Il Ventus S1 evo 3 SUV raggiunge così un livello di prestazioni costantemente elevato in un’ampia gamma di temperature e condizioni. Il pluripremiato Winter i*cept evo 2 di Hankook, con una struttura del battistrada asimmetrica, è lo pneumatico invernale opzionale per l’Audi RS Q8. L’esterno del battistrada con struttura a tasselli larghi offre migliori caratteristiche di manovrabilità e precisione nella guida laterale, specialmente sull’asciutto, mentre il lato interno del battistrada, con un maggior numero di bordi dei tasselli e di lamelle, garantisce prestazioni eccellenti in termini di frenata e trazione su neve, fango e strade bagnate.