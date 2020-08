Audi S3: la nuova generazione della sportiva compatta

20 anni fa, il debutto di Audi S3 ha coinciso con la nascita della classe compatta sportiva premium. Oggi, la Casa dei quattro anelli presenta la nuova generazione delle berline Audi S3 Sportback e Audi S3 Sedan.

Esteticamente le nuove nate in casa Audi sono riconoscibili sin dal primo sguardo. Al frontale spiccano l’ampio single frame esagonale con griglia a nido d’ape, le generose prese d’aria squadrate e le calotte dei retrovisori laterali in look alluminio. Le fiancate marcatamente svasate, dall’andamento concavo, riprendono gli elementi stilistici caratteristici della quarta generazione di #audi A3. I proiettori a LED #audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED, di serie per le versioni sport attitude, integrano le luci diurne a elevata digitalizzazione.

Audi S3 Sportback e Audi S3 Sedan possono contare su di un’abitabilità superiore rispetto alla precedente generazione. Con una lunghezza di, rispettivamente, 4,34 e 4,50 metri, risultano più lunghe di 3 e 4 centimetri, mentre la larghezza cresce, in entrambi i casi, di 3 centimetri. Identici l’altezza (1,43 metri) e l’interasse (2,64 metri). Analogamente alla quarta serie di #audi A3, i passeggeri godono di maggiore spazio all’altezza dei gomiti e delle spalle. Il vano di carico della variante Sportback ha una capacità compresa tra 325 e 1.145 litri.

La sportività è confermata in abitacolo. All’innovativo selettore del cambio S tronic – la tradizionale leva appannaggio della precedente generazione di #audi #S3 viene sostituita da un moderno joystick con tecnologia shift-by-wire – si affiancano gli inserti in alluminio o, a richiesta, in carbonio e le nuove maniglie apriporta il cui design richiama i proiettori anteriori. La plancia è orientata al guidatore, mentre le bocchette d’aerazione costituiscono la naturale prosecuzione della palpebra della strumentazione: una novità introdotta dalla quarta serie di Audi A3 Sportback.

La strumentazione di Audi S3 Sportback e Audi S3 Sedan è digitale: di serie è previsto l’Audi virtual cockpit da 12,3″ nella configurazione plus, con risoluzione di 1.920 x 720 pixel, che consente di optare per differenti layout, tra i quali una grafica spiccatamente sportiva.

Sotto il cofano “pulsa” un propulsore 2.0 TFSI che eroga 310 CV e 400 Nm di coppia. Il sistema Audi Valvelift System (AVS) regola la quantità d’aria aspirata differenziando i tempi di apertura e la corsa delle valvole in funzione del carico e del regime motore, garantendo un preciso riempimento delle camere di combustione. Audi S3 Sportback e Audi S3 Sedan scattano da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi raggiungendo una velocità massima di 250 km/h (autolimitata). Mediante il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi Drive ZSelect, di serie, il guidatore può influire sul sound del quattro cilindri turbo benzina.