Audi sceglie Sauber come partner strategico per l’ingresso in Formula 1

Audi compie un ulteriore passo in vista della partecipazione al Campionato mondiale FIA di Formula 1: la Casa dei quattro anelli ha scelto Sauber quale partner strategico e intende acquisire una partecipazione nel Gruppo Sauber. La partnership vedrà la storica scuderia Svizzera gareggiare come team ufficiale Audi dal 2026, utilizzando la power unit sviluppata dai quattro anelli per la classe regina dell’automobilismo sportivo.

Dopo l’annuncio alla fine di agosto dell’ingresso in Formula 1 a partire dal 2026, la definizione del partner strategico rappresenta un’ulteriore pietra miliare in vista della partecipazione della Casa dei quattro anelli alla classe regina del motorsport. Forte di 30 anni di esperienza agonistica, Sauber è una delle squadre più apprezzate e con il maggiore know-how in Formula1.

Mentre la power unit Audi verrà realizzata presso il Competence Center Audi Motorsport di Neuburg an der Donau, Sauber svilupperà la monoposto presso il sito di Hinwil, in Svizzera. Sauber sarà anche responsabile della pianificazione e gestione delle attività in gara.

Lo sviluppo della power unit, costituita da un motore elettrico, una batteria, l’elettronica di gestione e il propulsore a combustione, è già in corso presso lo stabilimento di Audi Formula Racing GmbH a Neuburg an der Donau. Oltre 120 specialisti stanno già lavorando al progetto.

Il piano di lavoro in vista del debutto in gara nel 2026 è caratterizzato da ritmi decisamente serrati. L’espansione della struttura di Neuburg in termini di personale e infrastrutture tecniche dovrebbe essere in gran parte completata nel 2023. I primi test dinamici, con una monoposto dotata della power unit Audi, sono previsti nel 2025.

La Formula 1 si appresta a vivere un’accelerazione tecnologica storica a favore della sostenibilità grazie ai nuovi regolamenti che entreranno in vigore dal 2026. Proprio le nuove regole tecniche, che prevedono un livello superiore di elettrificazione rispetto allo standard odierno, costituiscono un fattore determinante per la partecipazione di Audi alla classe regina del motorsport. Le power unit saranno più efficienti e il motore elettrico sarà potente quasi quanto il propulsore termico, caratterizzato da un output di circa 400 kW (544 CV). I motori turbo da 1,6 litri utilizzeranno un innovativo carburante sostenibile e carbon neutral. Caratteristica, quest’ultima, particolarmente rilevante per il circus della F1 che si è posto l’ambizioso obiettivo di divenire carbon neutral entro il 2030.