Audi TFSI: più potenza ed efficienza per le compatte dei quattro anelli

Si rinnova il propulsore turbo benzina 2.0 (40) TFSI al vertice delle gamme compatte dei quattro anelli. All’omologazione WLTP 3.0 si accompagnano una riduzione sino al 10% dei consumi e delle emissioni rispetto alla precedente generazione e, nel caso di Audi A1 Sportback, una crescita della potenza di 7 CV.

Grazie a un gradimento in costante ascesa supportato dalla diffusione della tecnologia ibrida e a una quota di mercato che rappresenta il 35% dell’immatricolato Audi, i propulsori a benzina dei quattro anelli rivestono un ruolo rilevante all’interno del portfolio tecnologico del Brand. Un’offerta ora ulteriormente rafforzata dall’introduzione del rinnovato motore 2.0 (40) TFSI.

Al vertice della gamma Audi A1 Sportback, il quadricilindrico di 1.984 cc eroga 207 CV e 320 Nm di coppia. Alla crescita di potenza (+7 CV) rispetto alla precedente generazione si accompagnano l’omologazione WLTP 3.0 e una riduzione dei consumi del 5%. Audi A1 Sportback 2.0 (40) TFSI S tronic accelera da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 245 km/h a fronte di un fabbisogno di carburante di 6,6 – 6,8 litri ogni 100 chilometri con emissioni di 149 – 155 grammi/km di CO 2 .

Prestazioni cui contribuisce l’adozione del cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti in luogo della precedente unità a 6 marce. Trasmissione che, in abbinamento al sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select, in modalità efficiency permette il disaccoppiamento del motore dalla catena cinematica nelle fasi di veleggio, a ulteriore vantaggio dei consumi.

Sotto il profilo tecnico, il 2.0 TFSI, corredato del filtro antiparticolato, si avvale dell’iniezione supplementare di carburante nel collettore di aspirazione. Una soluzione che integra l’iniezione diretta FSI a diversi regimi di rotazione e di carico riducendo la formazione di particolato.

Il sistema Audi valvelift varia la corsa delle valvole di scarico su due livelli, ottimizzando il ricambio dei gas. Il collettore di scarico integrato nella testata aumenta l’efficienza termica del propulsore.

Il rinnovato propulsore 2.0 (40) TFSI viene dedicato, oltre che alla berlinaA1 Sportback, al SUV compattoQ2 e alle famiglie A3 Sportback eA3 Sedan nello step da 190 CV e 320 Nm di coppia. Lo sport utility dei quattro anelli vede così completata la gamma motori annunciata al lancio e beneficia dell’introduzione a listino, in abbinamento all’offerta a benzina, della trazione quattro, icona tecnologica del Brand. Audi Q2 2.0 (40) TFSI quattro S tronic accelera da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 231 km/h. I consumi, ridotti del 10% rispetto alla precedente generazione, si attestano a 7,2 – 7,8 litri di carburante ogni 100 chilometri a fronte di emissioni di 163 – 178 grammi/km di CO 2 .

Tanto la trazione quattro con frizione elettroidraulica a lamelle, in grado di adeguare in tempo reale la distribuzione della spinta – totalmente variabile – tra avantreno e retrotreno, quanto la trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti costituiscono il corredo tecnico del rinnovato 2.0 (40) TFSI da 190 CV dedicato ad A3 Sportback eA3 Sedan. Le berline compatte dei quattro anelli scattano da 0 a 100 km/h in 7 secondi e percorrono sino a oltre 14 chilometri/litro a fronte d’emissioni di, rispettivamente, 163 – 170 e 160 – 167 grammi/km di CO 2 .

Prezzi, per A1 Sportback 2.0 (40) TFSI S tronic 207 CV, proposta negli allestimenti top di gamma S line Edition e Identity Black, da 32.875 euro. Da 37.750 euro per Q2 2.0 (40) TFSI quattro S tronic 190 CV.

Listino a partire da 42.750 euro per A3 Sportback 2.0 (40) TFSI quattro S tronic 190 CV e da 43.550 euro perA3 Sedan 2.0 (40) TFSI quattro S tronic 190 CV; entrambe le berline compatte sono disponibili nelle versioni Business Advanced ed S line edition.