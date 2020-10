Audi: una flotta di Q7 Plug-in Hybrid per gli atleti della Fisi

48 Audi in regalo per festeggiare il compleanno. E’ quello che è successo alla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) in occasione del Centenario della sua nascita. In occasione di questo evento, infatti, presso l’Hangar Bicocca a Milano si è svolta la consegna delle Audi Q7 Plug-in hybrid, soluzione di mobilità consapevole ad alte prestazioni, che porterà gli atleti della FISI ai numerosi appuntamenti dell’intenso calendario agonistico.

Dal 2007 Audi è vicina agli atleti della Federazione, con una partnership che è cresciuta nel tempo, trasformandosi in una condivisione di strategie e di comunicazione, forte della lunga tradizione dei due Brand e della comune attenzione all’eccellenza.

Porre l’uomo al centro del proprio fare significa, per la Casa dei quattro anelli, affrontare il tema della mobilità sostenibile mediante una tecnologia utile e un approccio neutrale volto allo sviluppo di tutti i sistemi di alimentazione. L’elettrificazione della gamma procede così con l’ampliamento dell’offerta 100% elettrica, con l’evoluzione nel segno dell’efficienza della gamma Audi Sport e con il completamento della gamma ibrida plug-in.

Proprio Audi Q7 TFSIe Quattro rafforza l’offensiva tecnologica del Marchio votata alla mobilità consapevole. Assieme ad Audi Q5 TFSI e MY20, versione ibrida plug-in del SUV dei quattro anelli, alle varianti PHEV della berlina e Avant Audi A6, della coupé a cinque porte A7 Sportback e dell’ammiraglia A8, e alla nuova A3 Sportback PHEV, lo sport utility full size arricchisce l’ampia gamma della famiglia plug-in.

Agli azzurri della FISI, che rappresentano i massimi livelli nel panorama degli sport invernali, Audi Q7 TFSIe Quattro garantirà un’esperienza completa di viaggio in cui performance d’eccellenza, rispetto dell’ambiente e massima versatilità d’utilizzo trovano la miglior espressione.