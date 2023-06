Audi We Generation: parte la sesta edizione

Prende il via la sesta edizione di Audi We Generation, il progetto realizzato da Audi Italia in collaborazione con hfarm. Quest’iniziativa si configura come un emozionante viaggio nel mondo del progresso, con 5 studenti universitari protagonisti che si confrontano sul valore concreto della parola “sostenibilità” nell’ambito dell’innovazione tecnologica.

Frutto della collaborazione strategica tra il famoso marchio automobilistico dei quattro anelli e shado, una media company appartenente alla piattaforma di innovazione hfarm, Audi We Generation offre agli studenti selezionati l’opportunità di partecipare a attività formative insieme a professionisti del settore della trasformazione digitale e imprenditoriale. Inoltre, potranno confrontarsi con realtà e personaggi che incarnano lo spirito del marchio Audi.

Negli ultimi anni, la generazione Z ha dimostrato di essere particolarmente sensibile alle grandi questioni climatiche e consapevole che ognuno di noi può contribuire alla definizione del futuro attraverso piccole scelte quotidiane. Queste scelte influenzano il nostro modo di vivere, pensare e consumare.

Proprio per questo motivo, Audi si impegna dal 2018 con Audi We Generation, un progetto che riflette l’attitudine del marchio verso il futuro, trasformandosi in un fornitore di mobilità a 360 gradi e adottando un processo produttivo che promuove la sostenibilità ambientale e l’economia circolare, nel rispetto delle generazioni future.

Grazie agli investimenti strategici nel ciclo produttivo, Audi è in grado di rispondere a questa esigenza. Ad esempio, ha rivoluzionato i processi produttivi attraverso la smart production, rendendo carbon neutral gli impianti industriali in cui vengono realizzati i modelli completamente elettrici e adottando pratiche di economia circolare che prevedono il riutilizzo e il riciclo dell’alluminio e delle materie prime. Inoltre, l’approccio antropocentrico di Audi nella progettazione delle vetture simboleggia il progresso tecnologico.

Il percorso di formazione di Audi We Generation ha avuto inizio presso il campus di hfarm, il più grande polo di innovazione e hub educativo in Europa. Audi è in partnership con hfarm da 5 anni, e questo luogo è il luogo ideale in cui studenti, professionisti, imprenditori e appassionati di innovazione possono confrontarsi e sviluppare nuove idee per guidare la trasformazione digitale.

Utilizzando i canali di comunicazione preferiti dalla generazione Z, come post, storie e dirette, i partecipanti documenteranno le loro esperienze e creeranno contenuti coinvolgenti, con un approccio narrativo innovativo basato su immagini e messaggi ad alto impatto emotivo. Il tutto sarà supervisionato, come nella precedente edizione, dal mentore Marcello Ascani, content creator, youtuber e imprenditore. Sarà lui a guidare i 5 protagonisti alla ricerca delle risposte alle loro domande e a far loro scoprire nuove realtà che la giovane generazione incontrerà lungo il percorso.

Il percorso di formazione si svilupperà attraverso incontri one-to-one, partecipazione a eventi nazionali e internazionali e l’interazione diretta con personalità che hanno reso il futuro la loro missione. Gli studenti diventeranno narratori della loro generazione, interpretando le loro esperienze con il linguaggio di comunicazione tipico della loro generazione, attraverso post, storie e dirette.

Questo percorso di crescita personale e professionale, all’interno della partnership tra hfarm e Audi, ha già portato gli studenti delle edizioni precedenti a incontrare personaggi come il regista Gabriele Mainetti, la filosofa Mauragangitano, Tim Miksche, fondatore di Audi Denkwerkstatt (l’hub di idee e progetti di Audi) e il divulgatore scientifico Adrian Fartade.

Audi conferma così il suo impegno nell’investire nelle nuove generazioni per garantire loro un futuro migliore. La formazione e l’apertura al cambiamento per sviluppare l’innovazione sono i principali elementi che caratterizzano il progetto Audi We Generation.