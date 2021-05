Audio Pro C10 MKII e SW-5: i nuovi device per una casa sempre più smart

Audio Pro, azienda svedese che dal 1978 concentra la sua attività nella produzione di speakers attivi con funzionalità wireless, presenta sul mercato due nuovi prodotti: C10 MKII e SW-5.

AUDIO PRO C10 MKII: lo speakers wireless con AirPlay 2 e Google Cast

Audio Pro presenta il suo ultimo diffusore multi-room con bass-reflex: C10 MKII. L’azienda aggiorna la lista delle caratteristiche del famoso e pluripremiato C10 (che include AirPlay, Bluetooth, ingressi aux e RCA e l’accesso ai servizi di streaming musicale via Wi-Fi) aggiungendo AirPlay2 e Google Cast. Questo permette di utilizzare C10 MKII in un ambiente multi-room, con dispositivi Apple, altoparlanti compatibili con Google Cast e altri altoparlanti wireless, tramite l’app audio Pro.

Il nuovo modello (166 x 320 x 180 mm) è personalizzabile, versatile e ricercato, con una griglia in tessuto che copre gli altoparlanti. Quest’ultima è rimovibile, grazie alla presenza di magneti nascosti, in modo che la parte anteriore dell’altoparlante possa essere rapidamente cambiata per tornare al look classico di audio Pro. Un’ulteriore modifica è riservata ai pulsanti di preselezione, che sono stati aumentati a sei, permettendo agli utenti di salvare e memorizzare le loro playlist preferite e le stazioni radio per un facile accesso ogni volta che lo desiderano. Per coloro che hanno un cuore analogico, il C10 MKII può essere collegato direttamente ad un giradischi in vinile, combinando la tecnologia audio vintage con l’avanguardia, il tutto mantenendo il suono di qualità che distingue gli strumenti audio Pro.

Audio Pro SW-5 è disponibile nei colori White, Grey e Black, al prezzo di € 400.

AUDIO PRO SW-5: Il subwoofer compatto che offre prestazioni straordinarie

Audio Pro subwoofer SW-5, dal design compatto e facile da posizionare è progettato per offrire bassi potenti ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il nuovo modello di audio Pro si ispira alla parola svedese “lagom”, ossia apprezzare la giusta misura, rifiutando gli eccessi. Il modello, infatti, presenta un design minimal (275 x 275 x 290 mm) che però nasconde un woofer da 20 cm controllato da un processore digitale, un amplificatore digitale di classe D da 150W e un ingresso RCA sul retro. L’SW-5 viene presentato come il device più piccolo della linea di subwoofer dell’azienda, riducendo di 5 mm le dimensioni del modello uscito precedentemente, l’SW-10.

Audio Pro SW-5 è disponibile in white o black, al prezzo di € 300 euro.