Auricolari Powerbeats di Beats: il gadget must have per l’outdoor

Per tanti la colonna sonora della bella stagione potrebbe essere Born to run, ma c’è anche chi preferisce il rap, chi il funky e chi reggaeton: l’importante è muoversi e fare attività! E qualunque sia il vostro beat preferito, per allenarvi o trovare la spinta per correre anche l’ultimo km, ascoltatelo con gli auricolari Powerbeats di Beats: diventeranno il must-have del vostro workout. Il suono è potente e bilanciato e il comfort è garantito da un design ergonomico, ultra-resistente e cool.

I supporti auricolari delle Powerbeats sono regolabili e possono essere personalizzati con quattro copri-auricolari di diverse misure, già disponibili in dotazione – per offrire massimo comfort e stabilità. Il cavo che appoggia sul collo è stato è progettato con una sezione tonda per ridurre al minimo l’attrito anche durante il movimento. Grazie ai comandi integrati negli auricolari basta un semplice gesto per regolare il volume, gestire la riproduzione dei brani e le chiamate in arrivo. I Powerbeats sono, inoltre, dotati di microfoni beamforming e un accelerometro vocale e di movimento per il rilevamento della voce e l’eliminazione dei rumori di fondo. Niente e nessuno potrà disturbare la vostra sessione di allenamento!

C’è di più, questi auricolari sono anche resistenti all’acqua e al sudore per affrontare anche i training più duri e le condizioni atmosferiche meno favorevoli. A fine attività, dovrete preoccuparvi solo di ricaricare e rilassare il vostro corpo perché la batteria dei Powerbeats garantisce 15 ore di autonomia e, grazie a Fast Fuel, bastano 5 minuti di ricarica per avere ancora 1 ora di ascolto extra.

Grazie alla tecnologia Bluetooth® di Classe 1 e il chip Apple H1, la connettività con il vostro smartphone, anche Android, è rapida e immediata e la velocità di connessione è migliorata, con un raggio d’azione ancora più ampio. Se connessi con iPhone, possono anche essere attivati vocalmente con il comando “Ehi Siri”.

Se siete amanti dell’allenamento in coppia o insieme ad amici, potrete condividere l’ascolto della vostra playlist preferita attraverso la funzione Condivisione e ascoltare contemporaneamente sui Powerbeats e su un altro paio di cuffie o auricolari beats o sugli AirPods la stessa canzone e motivarvi a vicenda.