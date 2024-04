Autentica ed elegante: la nuova MINI Lifestyle Collection 2024

MINI presenta la Lifestyle Collection 2024, una collezione che combina lo stile tipico del marchio con la funzionalità.

I motivi principali della nuova collezione si basano sul frontale della nuova MINI Cooper. Uno dei tanti highlight è la T-shirt MINI Car Face Detail con una grafica stilizzata del tipico faro rotondo MINI. Se vi piace essere particolarmente comodi, indossate la felpa con cappuccio MINI Outline Print. La sagoma dei fari e della griglia del radiatore della nuova MINI Cooper si estende giocosamente sulla parte anteriore e posteriore della felpa con cappuccio.

Il concept cromatico della MINI Lifestyle Collection 2024 si basa sulla combinazione di colori a contrasto della nuova famiglia MINI. Ad esempio, i nuovi MINI Caps combinano la tonalità brillante del Rebel Red con il nuovo Vibrant Silver attraverso il color blocking.

L’intramontabile MINI Duffle Bag è disponibile per tutti coloro che preferiscono un look classico. Questo compagno di viaggio è realizzato in PET riciclato, resistente e idrorepellente, e offre molto spazio nell’ampio scomparto interno. La cerniera a due vie facilita l’imballaggio. In viaggio, la borsa da viaggio con spallacci rimovibili può essere portata a mano o a tracolla.

Quando si viaggia, il MINI Cabin Trolley con il logo MINI in rilievo è un compagno resistente e pratico. Grazie alle quattro ruote silenziose, la valigia rigida con serratura può essere spostata senza sforzo e senza rumore durante i viaggi. Gli ampi scomparti interni sono suddivisi in diverse aree e consentono di organizzare il bagaglio. Come tutti i rivestimenti interni delle nuove borse MINI, il MINI Cabin Trolley presenta il caratteristico motivo dei sedili della nuova MINI Cooper.

Gli accessori più piccoli, come il pratico MINI Car Tile Notebook o i documenti importanti, sono custoditi in modo sicuro ed elegante nella nuova borsa a tracolla MINI Car Face Detail Musette. Per lo shopping, la MINI Car Face Detail Shopper, idrorepellente, offre molto spazio e può essere trasportata comodamente con le lunghe tracolle.

La nuovissima MINI Laptop Bag, realizzata in nylon riciclato di alta qualità, protegge in modo affidabile i dispositivi elettronici anche quando si è in viaggio grazie allo scomparto interno imbottito. Particolarmente pratico: uno scomparto aperto sul retro consente di collegare comodamente la borsa per laptop al manico telescopico di un trolley.

Le borse per laptop, le borse da viaggio e gli zaini della “Urban Series” della nuova MINI Lifestyle Collection 2024 sono comodi e sicuri da tenere in mano grazie alla loro struttura intrecciata. Il motivo intrecciato si rifà alla cinghia in tessuto presente sul cruscotto dell’abitacolo della nuova famiglia MINI. Con questi dettagli di design, i fan del marchio portano con sé ovunque una parte del mondo MINI.

E poi gli accessori. Il portachiavi in acciaio inossidabile a forma della nuova MINI Cooper o del nuovo modello crossover MINI Aceman sono un must per tutti i fan di MINI.

Le tazze da viaggio MINI Colour Block sono disponibili in due misure per un perfetto inizio di giornata. L’isolamento sottovuoto a doppio strato mantiene calda la vostra bevanda preferita anche in viaggio. Naturalmente, le tazze possono essere inserite nel portabevande MINI. Un’apertura Push-to-drink bloccabile impedisce le perdite. E per rinfrescarsi, c’è una nuova edizione della famosa MINI Water Bottle Colour Block.