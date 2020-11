Auto Europa 2021: Renault Captur è la più votata dal pubblico

La UIGA (Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive) da quest’anno ha introdotto un nuovo sistema di votazione per l’assegnazione del premio Auto Europa 2021. Il panel di votanti prevedeva una Giuria Tecnica (Soci UIGA), una selezione di Opinion Leader (Manager, Giornalisti non soci, Liberi professionisti ecc..) e la Giuria Popolare. Nuovo Renault CAPTUR si è aggiudicato il premio di auto più votata dalla Giuria Popolare. Inoltre, si posiziona al secondo posto nella classifica assoluta del Premio Auto Europa 2021, ad una manciata di voti dal vincitore.

Su un totale di oltre 19.500 voti del pubblico, ben 8.537 sono stati attribuiti al NUOVO CAPTUR, che ha guadagnato così il gradino più alto del podio davanti alle altre sei finaliste: Peugeot 2008 e Hyundai i20, BMW serie 1, FORD Puma, KIA XCeed e VOLKSWAGEN Golf.

CAPTUR, il SUV compatto Renault vanta oltre 190.000 unità vendute dal lancio del 2013 in Italia con oltre 20.000 unità nel 2020 (cumulato ottobre). Nuovo CAPTUR è il B-SUV straniero più venduto in Italia dal 2013.

Nuovo CAPTUR è totalmente trasformato con nuovo look da SUV, design più atletico e linea di cintura rialzata; le linee più decise ed espressive. Migliora la qualità grazie anche al design completamente rivisitato e la nuova firma luminosa C-Shape. Nuovo CAPTUR è ancora più funzionale, modulare e confortevole. Le ultime tecnologie e i display più grandi della categoria di cui è dotato, rendono l’esperienza a bordo decisamente confortevole per un’esperienza di guida più immersiva. Materiali alto di gamma, rivestimenti soft per la plancia ed i pannelli interni delle porte, trattamento accurato di tutti i dettagli.

Nuovo CAPTUR è connesso, autonomo e ibrido ed insieme a Nuova CLIO – vincitrice del Premio Auto Europa 2020 – diventa emblema dell’innovazione tecnologica Renault.