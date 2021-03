Autodromo di Monza: una linea di abbigliamento per gli amanti del motorsport

L’Autodromo Nazionale Monza lancia il suo primo e-commerce con una linea d’abbigliamento e di accessori totalmente rinnovata. Gli appassionati del Tempio della Velocità possono adesso acquistare online i capi di abbigliamento ufficiali, la linea di orologi e i gadget del circuito.

Il leitmotiv di tutti i prodotti è l’iconico layout della pista monzese. Gli abiti hanno una linea minimale e istituzionale, creata per permettere una vestibilità adatta a tutti i giorni e in ogni contesto sportivo e di tempo libero. Le principali collezioni sono tre ma saranno sviluppate linee ad hoc per appuntamenti ed eventi speciali.

MONZA, TEMPLE OF SPEED, MNZ – La prima linea è dedicata ai tifosi più fedeli che conoscono e amano ogni pezzo d’asfalto del circuito e vogliono indossare la loro passione. Le parole Monza, Temple of Speed e l’abbreviazione MNZ, utilizzata solitamente sui documenti sportivi per indicare il circuito, ricorrono in questa collezione.

LAYOUT DEL CIRCUITO – La seconda collezione ha invece un’anima più elegante che lascia spazio solo al semplice layout del circuito, senza lettering. Il tracciato dell’Autodromo Nazionale Monza diventa un brand di moda riconoscibile, al pari dei marchi delle maison più rinomate.

HERITAGE – La terza linea è dedicata alla storia del Tempio della Velocità. Sulle t-shirt campeggiano foto d’epoca del circuito monzese rielaborate graficamente per renderle opere visive di intuizione moderna. All’heritage sarà poi dedicata una sezione specifica del sito dove verranno messi in vendita memorabilia del circuito.

ACCESSORI E GADGET – Tra gli accessori e gadget attualmente in vendita troviamo zaini e capienti borse da viaggio, alcune tipologie di orologi da polso, il power bank, il thermos e lo speaker portatile bluetooth. La sezione si arricchirà nei prossimi mesi di ulteriori souvenir brandizzati “Autodromo Nazionale Monza”, tra cui poster e riproduzioni di manifesti storici e moderni.

L’e-commerce del circuito monzese sarà dunque in continua evoluzione, proponendo al pubblico di tifosi sempre nuove occasioni regalo con possibilità di spedizione in tutto il mondo. Indossare i capi o portare con sé un gadget del circuito sarà un modo unico ed originale di dimostrare la propria passione per il Tempio della Velocità.

Alessandra Zinno, Direttore Generale dell’Autodromo Nazionale Monza: “Tutti Voi Tifosi affezionati potrete diventare testimonial della Vostra passione per l’Autodromo Nazionale Monza, indossando i capi di abbigliamento che abbiamo disegnato e prodotto pensando a Voi. Anche chi desidera conoscere meglio il circuito, sfogliando i capi nell’e-commerce, vivrà un’esperienza di shopping virtuale unica. Nei prossimi mesi cercheremo di creare nuovi prodotti e linee per la Vostra passione”.