Automobili Lamborghini 60°: le penne in collaborazione con Montegrappa

Automobili Lamborghini si è unita a Montegrappa, azienda italiana leader nel settore delle penne di lusso, per lanciare Automobili Lamborghini 60°. Una esclusiva collezione di penne stilografiche e rollerball in edizione limitata che rende omaggio a sessant’anni di design delle supercar.

Automobili Lamborghini 60° rappresenta una preziosa limited edition interamente italiana e prodotta a mano, che fonde materiali avanzati, abilità meccanica e design futuristico. È un tributo a un’icona italiana nell’anno del suo anniversario.

La collezione comprende sessanta penne stilografiche e sessanta rollerball, disponibili in sei distintivi colori Lamborghini: Arancio Apodis, Bianco Siderale e Verde Viper dai toni brillanti, e Blu Aegeus, Grigio Titans e Nero Noctis in finitura opaca. In totale saranno prodotte 720 penne, caratterizzate da superfici pure, contorni precisi e proporzioni che celebrano il design di queste supercar.

I codici di stile Lamborghini sono presenti anche nel profilo ultraleggero ed esagonale della penna, realizzato in lega di alluminio fresata dal pieno e derivata dal settore aerospaziale. Le prestazioni meccaniche sono di altissimo livello: il sistema Power-Push di Montegrappa offre agli scrittori la possibilità di riempire la penna stilografica con un solo tocco. Entrambi i modelli sono dotati di un meccanismo di rilascio unico per un accesso rapido alla camera dell’inchiostro. Un interruttore a scatto in lega rossa, posizionato alla base delle penne, replica l’iconico pulsante di avvio con una levetta rossa, ispirato all’eredità aeronautica di Lamborghini. Un meccanismo mai prima integrato in uno strumento di scrittura di lusso.

Ulteriori dettagli meccanici includono un cappuccio senza filettatura con chiusura di sicurezza, mentre gli elementi Lamborghini comprendono una clip a forma di Y in lega nera e una placca esagonale con l’emblema del 60º anniversario del marchio delle supercar. Nelle penne stilografiche, il famoso logo a scudo di Automobili Lamborghini brilla in oro, inciso su un pennino in oro 18 carati placcato in rutenio. Tutti i pezzi sono custoditi in un astuccio nero da collezione per il 60º anniversario.

Automobili Lamborghini 60° sarà disponibile a partire dal prossimo settembre presso rivenditori e boutique selezionati, nonché sullo shop online ufficiale di Montegrappa.