Automobili Lamborghini e Babolat una partnership per produrre racchette da padel

Automobili Lamborghini e Babolat annunciano una collaborazione per produrre esclusive racchette da padel. Il prototipo del primo modello BL001, che sarà realizzato in una serie limitata di sole 50 unità all’interno degli stabilimenti Automobili Lamborghini, è stato presentato sabato scorso durante la Lamborghini Arena sull’Autodromo di Imola, alla presenza di Stephan Winkelmann, Chairman and Ceo di Automobili Lamborghini e Éric Babolat, CEO di Babolat. La collaborazione con Babolat segna una delle poche occasioni in cui Automobili Lamborghini produrrà attrezzature sportive, al di fuori della produzione automobilistica.

Nei prossimi anni verranno sviluppate per la distribuzione due ulteriori collezioni di racchette, BL002 e BL003. Al centro del progetto c’è la fusione tra l’abilità di Babolat nella tecnologia delle racchette e nel gioco e l’esperienza di Automobili Lamborghini nei processi di produzione e progettazione della fibra di carbonio.

La racchetta unisex BL001 sarà disponibile in cinque colori Lamborghini, Giallo Auge, Verde Viper, Arancio Livrea, Viola Pasifae, Verde Gea, prodotta nello stabilimento Automobili Lamborghini di Sant’Agata Bolognese nell’ impianto specializzato nella produzione di parti in fibra di carbonio. La racchetta in edizione limitata è progettata con gli strumenti, i processi e i materiali utilizzati nella produzione delle auto supersportive dell’azienda italiana: mentre Babolat utilizza già materiali in carbonio nella produzione delle sue racchette da padel, la BL001 beneficerà della competenza unica di Automobili Lamborghini nella produzione della fibra di carbonio per le sue supersportive.

Ispirata al design del telaio delle Lamborghini, questa collaborazione offre una racchetta con un telaio monoscocca periferico estremamente rigido che ottimizza la deformazione della zona di battuta. La struttura monoscocca, che si estende nel manico, permette alla mano di essere a diretto contatto con il telaio. Ciò garantisce un controllo perfetto della racchetta in un comfort assoluto, offrendo allo stesso tempo una potenza e una velocità della palla eccezionali.

Questa edizione limitata audace, inaspettata e unica di 50 racchette sarà la prima racchetta da padel Babolat e Automobili Lamborghini ad essere disponibile sul mercato.

Le tecnologie e il know-how sulla fibra di carbonio sviluppati attraverso questa prima collaborazione su BL001 verranno poi applicati ai modelli commerciali.