Automobili Lamborghini e Bologna FC 1909 Femminile insieme fino al 2025

Automobili Lamborghini e Bologna FC 1909, consolidano il rapporto di collaborazione siglando un accordo di sponsorship fino a giugno 2025 per la squadra di calcio femminile.

Per l’occasione, Automobili Lamborghini ha accolto a Sant’Agata Bolognese, presso il proprio Museo, l’intera delegazione della prima squadra femminile, composta dalle giocatrici e dallo staff tecnico.

Già storico partner istituzionale del Club, Automobili Lamborghini rinforza ancora di più il rapporto tra il mondo automotive e quello dello sport, aggiungendo progetti dedicati alla squadra femminile per le prossime due stagioni. Alle iniziative legate alla squadra maschile, infatti, si uniranno quelle volte alla divulgazione e sensibilizzazione dei temi dell’associazione.

Stephan Winkelmann, Chairman & CEO di Automobili Lamborghini, ha dichiarato: “Siamo molto felici di accogliere nella nostra azienda la delegazione della squadra femminile del Bologna FC 1909. Con il Presidente, Joey Saputo, e con la società abbiamo da anni ottimi rapporti e ci legano diverse iniziative di successo. “

Il tema della diversità, equità e inclusione è un asset chiave della strategia di Automobili Lamborghini che si impegna ogni giorno per creare una cultura aziendale inclusiva di ogni forma di diversità come fattore decisivo per favorire l’innovazione sociale e lo sviluppo. Questa partnership rappresenta un’ulteriore alleanza in ottica di sradicamento degli stereotipi di genere e diventa parte integrante di un piano di attività più ampio che ha trovato conferma anche nell’ottenimento della Certificazione UNI/PdR 125:2022 dello scorso dicembre 2022.