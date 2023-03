Automobili Lamborghini e Carbon Champagne: una nuova partnership di lusso

Automobili Lamborghini e Carbon Champagne hanno annunciato di aver stretto una nuova partnership, celebrata con un brindisi presso lo stabilimento di Sant’Agata Bolognese del famoso marchio italiano di auto supersportive. L’occasione è stata l’opportunità per Carbon Champagne di presentare il suo prodotto esclusivo e dalla produzione limitata.

Carbon Champagne è un’azienda fondata nel 2011 dal CEO di Carbon Alexandre Mea, erede della quinta generazione della Maison di Champagne della famiglia Devavry, fondata nel 1920. Il suo champagne ultra premium è prodotto utilizzando solo uve Grand Cru e Premier Cru dal vigneto di famiglia, lavorate a mano e affinate in botti di rovere per garantire un sapore di profondità e carattere. La particolarità del prodotto è l’imbottigliamento in bottiglie realizzate in fibra di carbonio, attraverso un processo complesso di 37 fasi che conferisce alle bottiglie colorate e varie finiture in carbonio, in grado di proteggere il contenuto dalla luce e preservare il gusto del prezioso Champagne.

La partnership tra Carbon Champagne e Automobili Lamborghini è caratterizzata dal contrasto tra le tradizioni secolari dell’azienda produttrice di champagne e l’innovazione high-tech delle bottiglie in fibra di carbonio. L’obiettivo della collaborazione è quello di supportare Automobili Lamborghini durante gli eventi motorsport e alle manifestazioni più esclusive dell’azienda.

“Automobili Lamborghini è un marchio che evoca l’artigianato tradizionale e la tecnologia del futuro in tutto ciò che fa”, ha dichiarato Stephan Winkelmann, Chairman and CEO di Automobili Lamborghini. “Carbon Champagne evoca celebrazioni che richiamano uno stile di vita autentico, esclusivo e ambizioso e la nostra partnership è la conferma dell’approccio di entrambi i marchi all’utilizzo dell’artigianalità insieme a idee e tecnologie all’avanguardia“.

Alexandre Mea, CEO di Champagne CARBON, ha dichiarato: “Puntiamo all’eccellenza in tutto ciò che facciamo: nella produzione del nostro Champagne, attraverso l’esclusiva presentazione Carbon e l’esperienza che ne deriva ad ogni assaggio. Al di là della padronanza dei nostri campi di competenza, i nostri valori riflettono quelli di Automobili Lamborghini: la nostra Maison di Champagne rappresenta più di un prodotto ispiratore, è uno stile di vita e una filosofia”.