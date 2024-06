Automobili Lamborghini e Lavazza annunciano la partnership tra i due brand. Due marchi iconici, che rappresentano l’Italia nel mondo e la passione per la qualità, accomunate da un’incessante ricerca dell’innovazione, con lo sguardo puntato al futuro.

La firma dell’accordo, avvenuta presso la storica sede di Automobili Lamborghini a Sant’Agata Bolognese, darà il via ad una serie di eventi e iniziative che metteranno in evidenza e valorizzeranno non solo i prodotti dei rispettivi brand, ma anche il loro impegno condiviso verso l’eccellenza e la ricerca di esperienze uniche.

Lavazza accompagnerà gli eventi di Automobili Lamborghini in Italia e all’estero, offrendo l’esperienza di caffè di eccellenza. Anche i visitatori del Museo Automobili Lamborghini avranno l’opportunità di degustare il caffè Lavazza durante la visita ai modelli più iconici della storia, così come i dipendenti dell’azienda, che avranno a disposizione un’area break dedicata, per una pausa caffè di qualità. Questa sinergia non solo consolida la posizione di Automobili Lamborghini e Lavazza a livello internazionale, ma apre nuovi orizzonti per esperienze di marca uniche.

Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini: “Siamo felici di annunciare la nostra collaborazione con Lavazza, unendo due eccellenze italiane in un progetto comune. Automobili Lamborghini è impegnata da sempre nel garantire un’esperienza di qualità a chiunque si avvicini al brand. La partnership con Lavazza rappresenta l’opportunità di far vivere nel mondo, ai nostri clienti, visitatori e appassionati, l’esperienza dell’italianità.”

Antonio Baravalle, CEO di Lavazza: “Questa partnership rappresenta un momento speciale per due aziende che hanno sempre puntato all’eccellenza. Le affinità tra Lavazza e Automobili Lamborghini sono molteplici: entrambe sono ambasciatrici dell’italianità nel mondo, entrambe condividono una storia di successi e un impegno costante verso la qualità. Siamo entusiasti di unire le forze per continuare a ispirare con i nostri valori condivisi, in Italia e all’estero.”