Automobili Lamborghini e Sonus faber annunciano la prima collaborazione

Automobili Lamborghini e Sonus faber annunciano la partnership introducendo il sistema audio di Sonus faber nella Lamborghini Revuelto. Disponibile come specifica opzionale su Revuelto da maggio 2024, la collaborazione offre un sistema di bordo caratterizzato da maestria italiana, artigianato di alta qualità e una ricca tradizione di eccellenza. Lamborghini Revuelto sarà il primo modello Lamborghini disponibile per la personalizzazione con l’inimitabile sistema audio di Sonus faber, nato dal lavoro del dipartimento di ricerca e sviluppo e design di Sonus faber e di Automobili Lamborghini.

Il sistema audio Lamborghini Revuelto è il culmine dell’ingegneria acustica e dell’eredità Sonus faber, meticolosamente realizzato per offrire un suono naturale, chiaro e dettagliato e dare all’ascoltatore la possibilità di sperimentare l’audio nella sua forma più pura. Il sistema è dotato di sette altoparlanti in totale, oltre a un esclusivo Phase Plug e del materiale composito in fibra naturale sviluppato appositamente per questo spettacolare veicolo. Ogni elemento è stato scelto per migliorare l’esperienza a bordo ed è stato meticolosamente realizzato per offrire il suono naturale unico di Sonus faber.

Il sistema introduce un nuovo amplificatore Full Class D che, in combinazione con un DSP molto potente, garantisce transizioni fluide tra segnali elettrici e toni acustici. L’amplificatore è predisposto per alimentare gli altoparlanti, con potenzialità massima di 750W.

“La Lamborghini Revuelto offre il massimo delle emozioni di un’auto supersportiva e l’inclusione del sistema audio Sonus faber la eleva a un’esperienza senza precedenti”, ha affermato Christian Mastro, Direttore Marketing di Automobili Lamborghini. “Il sistema audio Sonus faber per la Lamborghini Revuelto combina tecnologia, design e prestazioni, nonché il marchio Made in Italy, riflettendo l’eredità di entrambi i nostri marchi e offrendo ai nostri clienti un’immersione audio in-car unica”.