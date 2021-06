Automobili Lamborghini inaugura l’hub vaccinale aziendale

Automobili Lamborghini inaugura ufficialmente il proprio hub vaccinale presso la sua sede di Sant’Agata Bolognese. La Casa del Toro, in accordo con le istituzioni nazionali e regionali competenti, ha predisposto a partire da ieri, mercoledì 23 giugno, una campagna di vaccinazioni che riguarderà tutti i suoi collaboratori.

In soli 3 giorni si concluderà la somministrazione, su base volontaria, della prima dose di vaccino, con il richiamo effettuato entro fine luglio. Le vaccinazioni verranno realizzate da personale sanitario professionale, seguendo le disposizioni impartite dal Ministero della Salute. Questa azione, che Lamborghini si augura possa essere un supporto al contenimento della diffusione del Covid-19, dimostra ancora una volta la centralità dell’attenzione dell’Azienda verso le sue persone.

La decisione di predisporre la nostra sede come punto vaccinale per i nostri collaboratori ha l’obiettivo di supportare il Paese nel contrasto della diffusione del Covid-19 e alleggerire le attività di vaccinazione in Italia. Un’azione che dà continuità al lavoro straordinario fatto da inizio pandemia dal Comitato Paritetico Covid, istituito fin da subito per garantire la massima sicurezza e la salute delle nostre persone che, come dimostriamo quotidianamente nelle nostre politiche, hanno un ruolo prioritario. Lamborghini è ancora una volta al fianco della Regione Emilia Romagna e delle Istituzioni, che hanno nuovamente confermato la loro centralità anche nelle politiche di sicurezza sanitaria.”