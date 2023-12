Automobili Lamborghini: la Lanzador dedutta su Roblox

Automobili Lamborghini annuncia il lancio di una innovativa esperienza virtuale, Lamborghini Lanzador Lab: The Official Design and Drive Experience su Roblox, la piattaforma immersiva per la comunicazione e la connessione. Questa esperienza 3D virtuale esclusiva consente a oltre 70 milioni di utenti Roblox attivi quotidianamente di immergersi nel mondo di Automobili Lamborghini, sperimentando in prima persona il futuro della guida ad alte prestazioni.

Nell’esclusiva e coinvolgente esperienza 3D, gli utenti possono esplorare il design e la tecnologia all’avanguardia della Lanzador, l’Ultra GT completamente elettrica di Automobili Lamborghini, anni prima che raggiunga le strade nel mondo reale. Attraverso funzionalità personalizzabili e componenti interattivi, Lamborghini entra nel metaverso con la sua innovazione e il suo stile distintivi.

L’esperienza immersiva di Automobili Lamborghini su Roblox va oltre le piattaforme tradizionali, fornendo agli utenti uno spazio virtuale 3D non solo per sperimentare le prestazioni della Lanzador in un modo completamente nuovo prima di chiunque altro, ma anche per conoscere la ricca storia e il DNA del design del marchio. Gli utenti possono esplorare una replica virtuale del Museo Automobili Lamborghini, progettare e personalizzare la propria Lanzador digitale tramite il programma di personalizzazione Ad Personam di Lamborghini e competere in gare a cronometro virtuali con la propria auto personalizzata.

L’esperienza include anche articoli digitali e accessori Automobili Lamborghini che i fan possono acquisire o acquistare per i propri avatar, tra cui un casco da corsa, uno zaino, berretti e cappelli.

Per gli “ultra-Lamborghini fan”, l’esperienza offre inoltre un oggetto di lusso: una testa di toro Automobili Lamborghini in edizione limitata. Con solo tre di questi disponibili per la vendita, ogni articolo sarà offerto a 1,5 milioni di Robux (la valuta digitale di Roblox) e i tre acquirenti riceveranno in aggiunta un’esperienza personalizzata In Real Life e visitare i quartieri generali di Automobili Lamborghini di Sant’Agata Bolognese, in Italia.

Il premio VIP includerà anche un tour del Museo Automobili Lamborghini e dello Studio Ad Personam, dove si potrà vedere la concept car Lanzador dal vivo e approfondirne la conoscenza con una visita guidata alle linee di produzione.

La piattaforma Roblox, con una fascia di utenti di età compresa tra i 17 e i 24 anni, permette così ad Automobili Lamborghini di interagire con un pubblico dinamico e diversificato che rappresenta il palcoscenico perfetto per mostrare l’impegno della Casa di Sant’Agata per l’innovazione e il futuro del lusso digitale. Con oltre 180 paesi nel suo raggio d’azione, Roblox consente di connettersi con i fan di tutto il mondo e di offrire un’autentica ed esclusiva esperienza Lamborghini nel metaverso.