Automobili Lamborghini lancia il progetto FEELOSOPHY

Un programma di Well-Being che pone le persone al centro e che diventerà una delle iniziative più complete dell’Azienda verso i propri dipendenti. Automobili Lamborghini lancia ufficialmente FEELOSOPHY, l’evoluzione del progetto di People Care che da anni viene portato avanti dalla Casa del Toro.

Lamborghini FEELOSOPHY – nome che deriva dall’unione dei due termini inglesi “feel” (sentire) e “philosophy” (filosofia) – è il naturale sviluppo di anni di attività dedicate all’attenzione verso i propri dipendenti e rappresenta la sintesi ideale dell’approccio olistico dell’azienda alla cura delle persone.

Il programma Lamborghini Feelosophy si fonda su tre solidi pilastri – Body, Mind, Purpose – e promuove iniziative volte a coltivare la crescita e il Benessere delle persone nell’ottica dell’ascolto e del miglioramento continuo, valorizzando temi di importanza primaria per l’Azienda come ad esempio inclusione e diversità. Il progetto prevede consolidate iniziative pensate per la genitorialità e per il Benessere fisico e mentale, arricchendosi al contempo di nuove proposte dedicate, ad esempio, ai temi dell’alimentazione sostenibile, della gestione delle emozioni e dell’importanza del sonno. Il nuovo programma di Well-Being mira inoltre a promuovere lo sviluppo di community e di momenti di incontro e confronto, ad esempio attraverso Podcast e Talks, che aumentino il coinvolgimento dei dipendenti rafforzandone il senso di appartenenza e lo spirito di squadra.

La crescita che Automobili Lamborghini ha vissuto negli ultimi anni è sempre stata accompagnata da una visione coerente: le persone sono al centro del concetto di impresa; una visione che ha guidato l’evoluzione del programma di People Care aziendale, già in essere dal 2013, partendo dall’ascolto attivo dei dipendenti. Per sviluppare il progetto, la Casa del Toro è infatti partita da un’articolata survey interna volta a mappare il “Well-Being Index” aziendale. Questo indice, sviluppato da Deloitte Italia, è stato funzionale ad identificare le principali aree di miglioramento sui tre pillar del Benessere (Body, Mind e Purpose) e ha permesso di sviluppare un piano d’azione specifico, facendo interagire le esigenze individuali con le aspirazioni collettive orientate alla creazione e alla condivisione di valore.

Umberto Tossini, Chief Human Capital Officer di Automobili Lamborghini: “Lamborghini è da sempre impegnata nello sviluppo di una cultura aziendale incentrata sull’individuo, che permetta di garantire pienamente il Benessere delle persone e delle loro famiglie. Siamo molto orgogliosi di tutte le iniziative che, negli anni, abbiamo ideato e realizzato: con Lamborghini Feelosophy consolidiamo l’implementazione della nostra strategia. Questo progetto arriva in un periodo estremamente difficile e complesso per ognuno di noi, ma conferma l’impegno e il desiderio nel contribuire attivamente alla creazione di un valore condiviso e sostenibile per la nostra Azienda e il nostro territorio.”