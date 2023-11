Automobili Lamborghini per il terzo anno consecutivo a sostegno di Movember

Come accade dal 2021, il mese di novembre si traduce per Automobili Lamborghini in Movember. Anche quest’anno, infatti, la Casa di Sant’Agata Bolognese sosterrà tutte le iniziative dell’associazione che ha l’obiettivo, a livello mondiale, di informare e raccogliere fondi per finanziare la cura di alcune patologie dell’universo maschile. Per diffondere il messaggio, Movember invita ogni anno chiunque voglia essere portavoce di queste tematiche, a farsi crescere i baffi come segno distintivo di supporto.

Movember nasce a Londra nel 2003, con la volontà di sostenere iniziative concrete e di sensibilizzare sull’importanza della salute maschile relativamente a temi quali il tumore alla prostata, il tumore ai testicoli, il benessere mentale ed il suicidio. Ad oggi rappresenta la più importante tra le realtà benefiche in questo ambito ed è arrivata ad aver organizzato più di 1.300 progetti in tutto il mondo, con lo scopo di far conoscere l’ente al maggior numero di persone e sostenere una ricerca innovativa capace di avere effetti a livello locale e mondiale.

Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, ha affermato: “Il nostro contributo a Movember continua per il terzo anno consecutivo e lo facciamo con grande consapevolezza e con la speranza che, anche attraverso il supporto di Lamborghini, si riescano a raggiungere obiettivi importanti. Ogni singola azione, intrapresa a livello globale e locale, può essere di aiuto per sensibilizzare su determinati temi e per raccogliere fondi. Siamo davvero orgogliosi che anche grazie al nostro contributo, l’associazione possa continuare a svolgere un servizio determinante verso tutta la popolazione maschile mondiale”.

Come accaduto negli anni precedenti, anche nel 2023 Automobili Lamborghini chiamerà a raccolta i propri clienti e concessionari di tutto il mondo per avviare le cosiddette “Bull Run”, dei veri e propri raduni di Lamborghini che, partendo dai dealer di riferimento nei cinque continenti, sfileranno nelle varie città per diffondere il messaggio di Movember. Questa speciale iniziativa, che prevede la partecipazione di oltre 800 Lamborghini in tutto il mondo, andrà avanti durante l’intero mese di novembre e, per l’occasione, anche le vetture “indosseranno” dei baffi che i proprietari applicheranno sul cofano il giorno della sfilata.

L’edizione 2023 vedrà anche delle novità in termini di azioni intraprese dall’azienda per dare massima visibilità alle attività dell’associazione. La Casa di Sant’Agata Bolognese ha infatti avviato una collaborazione con il Bologna Football Club per diffondere in modo ancora più capillare i messaggi di Movember. Venerdì 3 novembre, in occasione della partita di Campionato di Calcio di Serie A, Bologna – Lazio, una Huracán Tecnica verrà posizionata nei pressi dello stadio Renato Dall’Ara di Bologna. La vettura, decorata con molteplici QR Codes, rimanderà a contenuti social esclusivi ed interviste inedite dei giocatori sull’importanza della salute mentale e sul tema della prevenzione dei tumori.