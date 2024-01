Automobili Lamborghini presenta Telemetry X, innovativo concept di connettività per la pista applicabile alla futura gamma di supersportive di Sant’Agata Bolognese.

L’applicazione di tecnologie digitali di derivazione racing coincide col debutto di Huracán STO nel 2020, la prima supersportiva Lamborghini equipaggiata con un sistema di telemetria, utilizzabile attraverso la app Unica. Con Telemetry X Lamborghini anticipa una futura esperienza immersiva di guida in pista, grazie alla sinergia di tre sistemi sviluppati in sinergia con Accenture: il Real Time Remote Garage (coach da remoto in tempo reale), il Biometric Data System (rilevamento di dati biometrici) e il Digital Co-Pilot (copilota digitale).

“Telemetry X è un’efficace dimostrazione di quanto l’esperienza accumulata nel Motorsport possa trovare un’applicazione nelle supersportive stradali, per massimizzare l’esperienza dei nostri clienti anche in pista – il commento di Rouven Mohr, Lamborghini Chief Technical Officer -. Non a caso abbiamo scelto la Revuelto come laboratorio per questo dimostratore tecnologico; una vettura dal carattere unico proprio grazie all’introduzione di tecnologie innovative”.

Il Remote Garage è un’applicazione web che consente, grazie alla tecnologia 5G, di avere sempre a disposizione in tempo reale le registrazioni video delle proprie performance in pista e la telemetria. Immagini e dati possono essere monitorati live da un coach, che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo, per dare al pilota-cliente riscontri e suggerimenti non solo dopo ma anche durante la sessione di guida. La filosofia del Remote Garage è dunque quella di offrire un’esperienza in pista ancora più completa e coinvolgente e al tempo stesso di migliorare le proprie performance e il fun to drive attraverso un approccio semplice e immediato.

Il Biometric Data System rileva alcuni dati biometrici del pilota, tra cui la frequenza cardiaca e il livello di stress, per consentire un più approfondito monitoraggio della performance e fornire riferimenti utili su come perfezionare il proprio training.

Entrambi i sistemi lavorano in sinergia col Digital Co-Pilot, l’assistente vocale proattivo che, comparando sia i dati biometrici sia i dati vettura, dà feedback al pilota durante la guida in pista. Il copilota digitale analizza, ad esempio, i tempi sul giro e fornisce indicazioni utili per migliorare traiettorie e punti di frenata, così come informazioni sulle prestazioni della vettura in pista.