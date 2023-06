Automobili Lamborghini rinnova la collaborazione con Ubisoft

Automobili Lamborghini rinnova la sua collaborazione con Ubisoft all’evento in live streaming Ubisoft Forward Live di Los Angeles e presenta la Lamborghini Revuelto come hero car nel prossimo gioco The Crew Motor Fest.

Con una Lamborghini Revuelto Arancio Apodis in mostra durante l’evento, media e digital creator hanno avuto l’opportunità di apprezzare l’auto protagonista del prossimo capitolo di The Crew e vederla entrare nella nuova era con The Crew Motorfest, la nuovissima formula di action driving: una festa per tutti gli appassionati di auto che vogliono misurarsi con le esperienze dinamiche sportive sull’isola di O’ahu, Hawaii.

Al centro di questo gioco ci sono le Playlist, una selezione di brevi campagne tematiche che offrono momenti di guida unici ed emozionanti. Ognuna è stata attentamente progettata per immergere i giocatori in un universo diverso di cultura automobilistica attraverso una serie di gare dedicate, eventi a tema e altre sfide uniche.

I partecipanti all’evento hanno avuto la possibilità di sperimentare per la prima volta The Crew Motorfest e mettersi al volante della Lamborghini Revuelto durante un evento di gara in-game. Inoltre, è stata creata una playlist dedicata ad Automobili Lamborghini, dove i giocatori possono vivere l’evoluzione dagli anni ’70 con la Lamborghini Miura SV del 1971 fino ai giorni nostri con la prima supersportiva V12 ibrida plug-in HPEV, la nuova Revuelto.

The Crew Motorfest sarà disponibile in tutto il mondo il 14 settembre 2023 ed è ora disponibile per il preordine su Ubisoft Store ed Epic Games Store. Il gioco sarà disponibile su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One, oltre che su PC Windows. I giocatori potranno anche accedere al gioco tramite un abbonamento Ubisoft+ su PC e Amazon Luna.