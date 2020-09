Autunno in Svizzera seguendo la “Mappa dei colori”

Che autunno sarebbe senza le mille sfumature colorate degli alberi e delle foreste? Per monitorare la colorazione delle foglie durante questa stagione, Svizzera Turismo presenta la “Mappa dei colori”, sviluppata in collaborazione con il servizio meteo della SRF, che mostra in tempo reale lo stato attuale e la previsione della colorazione delle foglie nelle aree boschive di tutta la Svizzera. La mappa mostra a colpo d’occhio la posizione e il colore delle foglie al momento della ricerca. Per ognuno dei luoghi indicati, vengono proposte idee di soggiorno per permettere di pianificare escursioni e vacanze in tutta semplicità, in modo da poter godere del paesaggio autunnale in tutto il suo splendore.

Per questo Svizzera Turismo ha selezionato, insieme alle destinazioni partner, una serie di suggerimenti per trascorrere tre giorni in Svizzera combinando escursioni a piedi o in bici, visite ed esperienze gastronomiche. Ogni proposta è correlata dalle indicazioni su hotel e ristoranti che valorizzino al massimo i sapori e le tradizioni del territorio.

Ci sono poi i pacchetti da 4 o 6 giorni lungo il Grand Tour of Switzerland, l’itinerario che unisce le più belle attrazioni della Svizzera. Le offerte, a prezzi interessanti, invitano a scoprire la Svizzera partendo dagli interessi dei visitatori: “Città & Cultura”, “Deluxe”, “Wellness”, “Natura” o, per i buongustai, “Delizie culinarie”.

Chi predilige spostarsi coi mezzi pubblici può scegliere la variante del Grand Train Tour prenotando diverse tipologie di itinerario: c’è la proposta da 4 giorni a bordo del Bernina Express (da Tirano a St. Moritz) e del Gotthard Panorama Express che da Lucerna conduce a Lugano prima in battello sul Lago dei Quattro Cantoni e poi in treno lungo la storica tratta del Gottardo; oppure quella da 5 giorni che tocca Lucerna, Interlaken, Montreux e giunge a Zermatt a bordo del Glacier Express.

La proposta di Svizzera turismo, però, non finisce qui. Con una nuova offerta denominata Bed’n’Bureau, i clienti potranno usufruire di soggiorni scontati (1 notte in omaggio, con 2 o 3 pernottamenti, e bevande e spuntini inclusi) in hotel selezionati di nove città per combinare lavoro e relax. Di giorno si lavora in contesti perfettamente attrezzati, la sera ci si gode il clima mite dell’autunno e l’offerta culturale delle città.