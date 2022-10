Avenger: il suo primo SUV elettrico a batteria di Jeep

Al Salone dell’Auto di Parigi del 2022, il marchio Jeep ha presentato oggi la Jeep Avenger, il primo modello completamente elettrico di Jeep.

La compatta Jeep Avenger inaugura l’introduzione di una gamma di veicoli completamente elettrici e ad alte prestazioni destinati all’Europa. Si tratta di una componente chiave della strategia globale di elettrificazione del marchio, che mira a diventare il leader mondiale dei SUV a emissioni zero.

L’Avenger è stata progettata e costruita come Jeep fin dal primo giorno. Riunisce il DNA Jeep in un SUV compatto con una combinazione unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia avanzata per soddisfare le esigenze di un cliente sempre connesso.

La nuova Avenger è stata sviluppata tenendo conto delle esigenze specifiche dei clienti europei. Il SUV compatto, con una lunghezza di soli quattro metri, si posiziona nella categoria B-UV in rapida crescita, il secondo segmento europeo in termini di volume.

Il design della Jeep Avenger si basa su volumi compatti e sovrapposti, che fanno parte del glorioso passato del marchio e trasmettono immediatamente robustezza. Allo stesso modo, le ampie ali ricordano l’iconica Wrangler con le sue ruote “libere”, essenziali per l’uso in fuoristrada. I progettisti di Jeep hanno voluto conservare questa idea e il senso di protezione che offrono.

In linea con il DNA del marchio Jeep, una griglia curva si trova davanti ai fari per evitare che le lenti si graffino in caso di urto, mentre i fari a doppio livello con funzioni separate sono coperti sui lati per una migliore protezione.

La vista laterale è definita da due marchi di fabbrica Jeep: la linea “S” e i passaruota trapezoidali. Storicamente, i passaruota di un veicolo Jeep sono stati progettati per massimizzare il movimento verticale delle ruote. Anche la grafica a “X” sui fari posteriori, già nota per la Renegade e la Wrangler, è stata reinterpretata come elemento distintivo dell’Avenger. È sempre illuminato e simboleggia, per così dire, le luci di posizione del veicolo.

Il motore elettrico da 400 volt è il primo di Emotors, una joint venture tra Stellantis e Nidec Leroy-Somer Holding. Eroga 115 kilowatt (156 CV) di potenza e una coppia massima di 260 Newton metri con un rapporto di trasmissione di 8,69. La nuova batteria, anch’essa prodotta da Stellantis, ha una capacità di 54 kilowatt.

La nuova batteria da 54 kilowattora, anch’essa prodotta da Stellantis, offre un’elevata densità energetica e un eccellente rapporto tra potenza nominale ed energia utilizzabile. È composto da 17 moduli e 102 celle con chimica agli ioni di litio NMC 811 e si dice che fornisca un’autonomia prevista di 400 chilometri nel ciclo combinato WLTP e di 550 chilometri nel ciclo urbano WLTP.

La batteria non ha praticamente alcun impatto sull’e-system perché è collocata in modo estremamente compatto sotto i sedili anteriori e posteriori e nel tunnel centrale. È inoltre protetto da un’elevata altezza da terra e da pannelli sottoscocca, e la sua resistenza agli urti supera i requisiti delle normative più severe.

La Jeep Avenger può essere ricaricata in modo particolarmente efficiente in termini di tempo tramite un cavo Mode 4 con 100 kilowatt di corrente continua presso una stazione di ricarica rapida pubblica. Ad esempio, per un tragitto di 30 chilometri sono sufficienti tre minuti di ricarica; in 24 minuti la batteria viene caricata dal 20 all’80%. Con un cavo Mode 3 per 11 kilowatt di corrente alternata, una batteria vuota può essere ricaricata completamente in 5,5 ore presso una wallbox o una stazione pubblica.

L’Avenger è anche all’avanguardia nella sicurezza del segmento B-UV. È dotata di guida autonoma di livello 2 con controllo automatico della velocità, della distanza e del mantenimento della corsia in una combinazione di Adaptive Cruise Control con Lane Keeping Assist. In questo modo, l’auto rimane autonomamente al centro della corsia e a una distanza di sicurezza dal veicolo che precede, per garantire un’esperienza di guida rilassata. Inoltre, il livello 2 di guida autonoma include il Traffic Jam Assist, che garantisce una guida confortevole anche in caso di traffico intenso.

Il nuovo modello è dotato anche di Traffic Sign Recognition, che legge e interpreta i segnali stradali; frenata automatica di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, che rallenta il veicolo fino all’arresto; avviso di sonnolenza, Blind Spot Assist, Lane Keeping Assist, sensori di parcheggio a 360 gradi e una telecamera posteriore a 180 gradi con visione drone.