AW LAB: con “Style Lab” personalizzi le tue sneakers

AW LAB presenta uno dei più innovativi progetti di sneaker customization di sempre. Una member experience ad alto valore aggiunto, dedicata alla sua community, che consente un’esclusiva personalizzazione degli styles più richiesti dagli appassionati di sneakers.

In collaborazione con Nike, adidas, Converse e Puma, il progetto di customizzazione prende vita sull’app di AW LAB, una delle più inedite e tecnologicamente avanzate del segmento. Una nuova digital customized shopping experience che consente di personalizzare le sneakers più iconiche rendendole uniche attraverso una scelta infinita di combinazioni. Le sneaker si potranno customizzare grazie alla scelta di colori a tinta unita, glitter, dettagli logo e special patterns, All Over con tecniche serigrafiche ispirate all’aerografia, inclusa la variante glitter, differenti stampe per ogni brand ed effetto Pollock.

Un progetto Made in AW LAB che porta la shopping experience ad un livello superiore, con la creazione di vere e proprie limited edition. Le grafiche e le tecniche di lavorazioni saranno periodicamente cambiate, rendendo la customizzazione ancora più esclusiva. Un evento unico nel suo genere che consente a tutti di creare lo special make-up di un modello noto di sneaker e renderlo differente da qualsiasi altro nel mondo.

Style Lab, oltre a rendere democratico uno dei trend contemporanei con più hype, il concetto di customizzazione ed esclusività accessibile a tutti, rappresenta anche un’opportunità di amplificazione per giovani talenti che hanno voglia di mettersi in mostra ed entrare nel mondo della moda e del design. AW LAB valuterà le migliori customizzazioni e darà la possibilità ai creators di disegnare una customizzazione esclusiva per il brand.

“Style Lab per noi rappresenta un momento di forte innovazione e di crescita come brand. L’idea è quella di elevare il concetto di Special make up a Personal make up. È qui che troviamo il cambio di prospettiva che può renderci ancora più credibili e rilevanti per le nuove generazioni. Il trend della sneaker customizzate sta crescendo a grande velocità, ma ciò che è davvero interessante è spostare il focus da “customizzazione speciale” a “personale”. Dare valore alle ragazze e ai ragazzi è quello che ci contraddistingue e che può rendere questo progetto un vero game changer nella nostra industry” Antonio Marrari Direttore Marketing AW LAB.