AW LAB e adidas Originals: al via la “Gaming Masterclass”

AW LAB e adidas Originals hanno lanciato a settembre il progetto AW LAB Style Academy, un hub che aggrega i giovani talenti della GenZ intorno alle tematiche per loro più rilevanti e che gli permette di esprimere il proprio stile e la propria creatività.

Uno spazio virtuale in cui ognuno può rivelare la propria unicità in ambiti differenti partecipando a 4 Masterclass: PRODUCT CUSTOMIZATION, GAMING, MUSIC e LIFESTYLE. Fanno da guida coach d’eccezione, pronti a svelare tutto ciò che nessuna scuola riuscirebbe a insegnare.

A partire da domani, 15 Ottobre, prenderà vita la Masterclass GAMING, in cui Giorgio Calandrelli aka Pow3r, uno dei pro gamer più celebri d’Italia (e probabilmente del mondo), insegnerà tramite le piattaforme di AW LAB i segreti e i trucchi del gaming. Come sempre in seguito verrà lanciata una challenge inerente alla materia in questione e ogni iscritto ad AW LAB Style Academy potrà mostrare il proprio stile e la propria creatività per diventare il migliore della classe e guadagnare il favore del coach.

Per accedere ad AW LAB Style Academy basta scaricare la app AW LAB Club, iscriversi e attivare le notifiche sul proprio smartphone per rimanere aggiornati su tutti gli appuntamenti.