AW LAB presenta il quinto appuntamento di PERFETTA (il video)

AW LAB presenta il quinto atteso appuntamento con Perfetta, il format digitale volto a supportare le ragazze nella crescita personale, verso un nuovo modello di femminilità consapevole, lontana dagli stereotipi di genere.

Protagoniste della puntata le skater Sabb, Selin e Miriam che, insieme a David Blank, affronteranno il tema del “fear of missing out” (FOMO) ovvero, letteralmente, la paura di esser tagliati fuori dal giro giusto, dagli eventi, dalle esperienze e dai contesti gratificanti. Le ragazze ci spiegheranno l’importanza di avere una passione come lo skate per socializzare e non perdersi nei meandri della vita digitale e nel disagio che può conseguirne. Uno strumento di vita per recuperare il proprio spazio fisico e mentale, superare le paure e sbloccare l’espressione delle proprie attitudini. Lo sport e le passioni come lo skate aiutano i più giovani a determinarsi in un gruppo e nella società e rendono possibile apprezzare ciò che si fa piuttosto che vedere cosa fanno o dicono gli altri.

“Il nuovo appuntamento con Perfetta, il progetto con cui AW LAB ogni mese si mette in relazione con le nuove generazioni per approfondire i temi della loro attualità, è dedicato a tre ragazze che, attraverso lo skate, trovano il loro contesto di espressione e consapevolezza. Una delle tante storie che abbiamo deciso di raccontare per supportare il percorso dei più giovani in una società estremamente fragile e complessa” Antonio Marrari – Head of Commun ication AW LAB

Insieme a Sabb, Selin, Miriam e David Blank i partecipanti a Perfetta potranno discutere insieme, ricevere consigli, approfondire l’argomento tramite sondaggi e case history. L’obiettivo è prendersi un momento di riflessione e di ricerca della propria personalità.