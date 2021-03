AW LAB presenta Perfetta: un nuovo modello di femminilità consapevole

AW LAB lancia un nuovo progetto volto a supportare le ragazze nella crescita personale verso un nuovo modello di femminilità consapevole, lontana dagli stereotipi di genere. Nasce da un attento ascolto delle loro esigenze e dalla certezza che il grande cambiamento parta sempre dall’autostima e dalla capacità di valorizzare le proprie risorse.

PERFETTA propone un calendario mensile di approfondimenti su tematiche specifiche che verrà sviluppato e condiviso da una squadra formidabile, composta da creativi, artisti e opinion leader delle nuove generazioni.

Il primo appuntamento, che avrà inizio a marzo, è intitolato “Dolls Parts, una questione di body positivity” e avrà come protagonista l’artista Chadia Rodriguez che da sempre sostiene e stimola le ragazze a trovare il coraggio di esprimersi ed essere se stesse. Chadia affronta spesso temi riguardanti l’universo femminile, il suo nuovo singolo “Donne che odiano le donne” prosegue un lavoro composito di brani che affrontano body shaming, cyber bullismo e, in questo caso, la necessità della solidarietà di genere.

Ogni mese i temi verranno affrontati attraverso il video di un talent, una fase di ascolto in rete per raccogliere punti di vista e contributi di riflessione, le storie di chi vorrà dare un contributo alla discussione e alla comprensione comune. A questa seguirà il suggerimento di esercizi settimanali per consentire alle ragazze di lavorare in prima persona sugli argomenti trattati e una fase di reward con la selezione di una partecipante che sarà intervistata e resa protagonista del mese di lavoro insieme.

PERFETTA conta su una squadra inedita, autentica e molto autorevole. Le ragazze di @kubecommunity che si sono poste come obiettivo cambiare la narrazione della nostra società, il modo con cui i media raccontano, rappresentano e dipingono le persone. E la conduzione dell’artista David Blank, guida carismatica ed eclettica del progetto.

Si inizia a marzo con Chadia Rodriuguez come special guest, che in questo primo capitolo del progetto PERFETTA indossa una delle ultime tendenze della famiglia Converse: la Chuck Move, che aggiunge altezza e personalità alla classica Chuck Taylor del brand.

“Perfetta è molto di più di un progetto di comunicazione, è l’essenza stessa del nostra DNA. Perfetta rappresenta un punto di incontro per le ragazze, un luogo dove raccontarsi. Perfetta nasce da un’esigenza autentica, il desiderio di essere ascoltati, capiti senza essere giudicati. È un dialogo tra pari, dove ciascuno può mettere in campo la propria esperienza per aiutare gli altri a superare i propri limiti e paure, piccole o grandi che siano. Crediamo che Perfetta sia un ulteriore importante tassello per dare concretezza alla nostra visione, quella cioè di essere il più grande amplificatore della voce delle nuove generazioni, un modo autentico per rafforzare la connessione tra noi e il nostro pubblico”. Per un brand come il nostro, che vuole essere rilevante in un mondo che cambia paradigma continuamente, non è possibile prescindere dal dialogo. Perfetta è tutto questo”. Antonio Marrari , Head of Marketing