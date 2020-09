Azimut Yachts a Viareggio per un private boat show

Nel mondo dello yachting il mese di settembre è da sempre il momento in cui vengono presentate le nuove barche e i nuovi progetti. Anche quest’anno Azimut Yachts sceglie quindi di offrire ad armatori e clienti la possibilità di ammirare e provare in mare le più recenti novità del Cantiere e per farlo organizza un esclusivo Private Boat Show.

L’evento, che avrà luogo da domani e fino al 13 settembre a Viareggio, all’interno del Marina di proprietà dell’azienda e nel pieno rispetto delle norme di distanziamento, si affianca all’iniziativa lanciata lo scorso maggio della Virtual Lounge, e conferma la volontà di Azimut Yachts di esplorare sempre nuovi percorsi per rinnovare l’indissolubile rapporto che lega il Cantiere con i propri clienti e il mondo della nautica.

Protagonista dello “show” sarà l’eleganza del nuovo Magellano 25 Metri i cui interni sono firmati dall’architetto e designer di fama internazionale Vincenzo De Cotiis alla sua prima esperienza in assoluto in campo nautico. Le raffinate linee esterne sono invece firmate da Ken Freivokh.

Lo yacht, che affianca alle inedite scelte stilistiche e di design l’uso diffuso del carbonio e si avvale delle più recenti tecnologie, è una perfetta sintesi tra disciplina e creatività, espressione del DNA di Azimut Yachts, che da sempre ama sperimentare nuovi linguaggi.

Proprio per questo l’azienda ha scelto di raccontarlo al grande pubblico con un cortometraggio che mostrerà con grande poesia le infinite sfumature che legano arte ed emozioni. Il progetto è stato affidato al regista di fama internazionale Gabriele Muccino, che proprio in questi giorni ha finito di girare le ultime scene.

In esposizione al boat show, assieme al Magellano 25 Metri, ci saranno anche le ultime novità di Azimut Yachts, dall’agile e veloce S7 fino all’elegante Grande 35 Metri, nave ammiraglia del Cantiere che sarà affiancata in banchina dalle sorelle Grande 32 e Grande 25 Metri, dai grintosi e sportivi Atlantis 45 e 51 e dagli yacht della Collezione Flybridge 50, 55, 60, 66 e 78.