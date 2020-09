Azimuth Yacht protagonista al Salone nautico di Genova

Dopo il successo dell’anticipazione di Magellano 25 Metri a Portofino ─ con la proiezione di Open your eyes, il corto di Gabriele Muccino in cui lo yacht viene celebrato tra le più emozionanti opere d’arte del mare ─ Azimut Yachts presenta il Magellano 25 Metri che sarà infatti esposto in anteprima mondiale dal 1° al 6 ottobre al salone di Genova.

Grazie allo straordinario talento di Vincenzo De Cotiis, architetto e artista noto in tutto il mondo, Magellano 25 Metri è uno yacht dalle caratteristiche inedite, dove materiali e tecnologie si incontrano per creare un oggetto unico. De Cotiis ha infatti lavorato su uno speciale tipo di resina e, attraverso un elaborato processo artigianale, frutto di più stratificazioni ha dato vita a superfici preziose del colore della pergamena, che diventano un elemento decorativo degli ambienti.

La “vetroresina artistica” è stata accostata ad altri materiali ed essenze, creando un accattivante gioco di contrasti: il marmo Verde Alpi spazzolato, il legno tassellato in noce scuro, la moquette, l’ottone lucido, il legno laccato e il legno cannettato. Gli arredi sono caratterizzati da forme fluide e molta attenzione è stata riservata alla creazione di un senso di continuità, espresso attraverso linee curve prive d’interruzioni.

Agli interni di De Cotiis, dal carattere forte e distintivo, rispondono le raffinate linee esterne firmate da Ken Freivokh, che ha dato una sua personale interpretazione della Collezione Magellano partendo dalla volontà di creare un oggetto unico. L’elemento centratale da cui si sviluppa tutto il progetto è la sovrastruttura interamente vetrata, che vuole creare l’emozione di una penthouse a livello del mare. Una timoneria rialzata collegata direttamente alla timoneria esterna sul fly rende la barca particolarmente adatta per lunghe navigazioni e consente un layout che garantisce totale privacy fra armatore, ospiti ed equipaggio.

Accanto al Magellano 25 metri, presentato per la prima volta a una fiera internazionale, saranno esposti anche alcuni tra i modelli più iconici delle Collezioni di Azimut Yachts. In rappresentanza di Atlantis, la Collezione di sport cruiser, saranno presenti il 45, un coupé sportivo con interni ampi e luminosi, e il 51, che si distingue da altre barche delle stesse dimensioni per l’offerta di ben tre cabine oltre alla tradizionale dinette sottocoperta.

La Collezione sportiva per eccellenza, S, è rappresentata da S6 e S7 ─ entrambe con exterior styling & concept di Stefano Righini e interior design di Francesco Guida ─, e S8, un 24 metri dall’elevatissimo livello di innovazione tecnologica con linee esterne di Alberto Mancini e interior design di Francesco Guida.

Grande 25 Metri è il modello dallo charme informale scelto in rappresentanza dell’omonima Collezione, top di gamma della flotta Azimut Yachts, che assicura un contatto perenne e profondo con il mare grazie ad ampi spazi esterni, a firma di Righini. I caldi e sofisticati ambienti interni sono firmati da Achille Salvagni.

Ben quattro sono poi i modelli della Collezione Flybridge: 50, 60, 66 e 78, il più recente della gamma lungo 23,60 metri e caratterizzato da esterni dal taglio futurista e patinato firmati da Alberto Mancini e design interno ideato da Achille Salvagni.

Della medesima Collezione di Magellano 25 Metri ci sarà, infine, Magellano 53, con exterior styling e concept di Cor D. Rover.