BABY K: da venerdì in radio e in digitale il nuovo singolo “FINO AL BLACKOUT”

Il brano “FINO AL BLACKOUT” di BABY K sarà lanciato su tutte le piattaforme digitali e in onda radiofonica a partire dal venerdì 19 aprile.

BABY K non è solo un nome all’inizio di una canzone, ma rappresenta la più cosmopolita delle cantautrici del nostro paese. Originaria di Singapore, ha viaggiato in lungo e in largo prima di stabilirsi per un periodo in Gran Bretagna, dove ha approfondito le sue radici musicali, per poi approdare in Italia.

Nella sua carriera ha accumulato numerosi successi radiofonici e in classifica, ottenendo 5 dischi d’Oro, 17 dischi di Platino e soprattutto un Disco di Diamante grazie al brano “Roma – Bangkok”. Quest’ultimo è l’unica canzone al femminile in Italia ad aver raggiunto tale prestigioso traguardo. Questo la colloca tra pochi artisti, sia nazionali che internazionali, che possono vantare un Disco di Diamante in Italia.

Dopo quasi 13 anni di carriera, durante i quali ha esplorato diversi generi musicali come rap, pop e reggaeton, cercando sempre nuove influenze e nuovi orizzonti, BABY K ritorna con un nuovo singolo, “FINO AL BLACKOUT”. Questo brano rappresenta perfettamente la sua continua ricerca sonora e la sua volontà di coniugare musica e testo in modo autentico, raccontando la sua storia sia come donna che come artista.