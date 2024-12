BABY-SAFE PRO di Britax Römer: innovazione e sicurezza per i più piccoli

Con una solida eredità tedesca e britannica, Britax Römer si dedica a proteggere ciò che conta di più, offrendo soluzioni di mobilità per bambini, sicure, confortevoli, sostenibili e facili da utilizzare. Nel 2016, il marchio ha trasferito la sede centrale in un moderno stabilimento a Leipheim, in Germania, consentendo di realizzare il 70% dei seggiolini auto direttamente nel Paese.

Tra le soluzioni più innovative di Britax Römer c’è BABY-SAFE PRO, l’ovetto più leggero del marchio. Pensato per garantire ai bebè una posizione sana e comoda durante i viaggi, grazie all’esclusiva funzione Ergo Recline, permette al bambino di assumere una posizione più piatta, ideale per il supporto ergonomico e il benessere nei primi mesi di vita. Adatto dalla nascita fino ai 15 mesi, BABY-SAFE PRO è progettato per offrire comfort e sicurezza in ogni viaggio.

Con un peso di soli 3,9 kg, questo ovetto straordinariamente leggero rende il trasporto semplice e pratico. Il parasole extra-large offre una protezione ottimale da sole, vento e pioggia, mentre il design intelligente consente di sganciarlo facilmente dalla base e di regolare l’Ergo Recline con una sola mano, offrendo una flessibilità senza pari. Inoltre, è compatibile con i passeggini di Britax Römer e altri marchi leader, rappresentando una soluzione versatile e ideale per i genitori dinamici.

La praticità si estende anche all’installazione: utilizzando la base VARIO BASE 5Z, l’ovetto può essere ruotato verso la portiera aperta dell’auto, semplificando l’inserimento e l’allacciamento del bambino. Il pulsante di sgancio, progettato per ruotare insieme al seggiolino, garantisce un accesso immediato e agevole, rendendo il tutto ancora più pratico per i genitori.

Il BABY-SAFE PRO è disponibile in diverse combinazioni di colori moderni ed eleganti, declinate nelle linee CLASSIC, STYLE e LUX. I tessuti di lusso presentano un esclusivo effetto a stella 3D e dettagli in similpelle. Le cover sono realizzate con filati prevalentemente riciclati, tra cui la lana di mare, un materiale innovativo ottenuto da scarti di gusci di ostriche e bottiglie in PET riciclate. Questo tessuto conferisce una morbidezza unica, paragonabile alla lana più pregiata, sottolineando l’impegno del marchio per la sostenibilità.

Con BABY-SAFE PRO, Britax Römer riafferma il proprio impegno verso la sicurezza e il comfort dei più piccoli. Dai primi giorni di vita fino ai 15 mesi, questo seggiolino si conferma un alleato indispensabile per i genitori che desiderano viaggiare in serenità, senza rinunciare alla sicurezza e al benessere del bambino.