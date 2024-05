BABYLON: una collezione sexy-chic in Sangallo

BABYLON presenta una short selection di capi in pizzo Sangallo, una delle tendenze moda più tradizionali e amate della stagione, reinterpretati dal marchio in uno stile sexy chic.

Questa collezione limitata, composta da pochi ma curati capi, spazia tra opzioni adatte sia al giorno che alla sera. Dagli abiti corti perfetti per una passeggiata a Capri o un pranzo in riva al mare, ai modelli lunghi ideali per un cocktail al tramonto o una cena sulla spiaggia, fino ai completini short dalla versatilità impeccabile, ideali sia per una serata in barca che per un drink a #Portofino.

I dettagli in pizzo Sangallo, come le maniche ampie, aggiungono un tocco di romanticismo e raffinatezza al candore del bianco, mentre il contrasto tra bianco e nero conferisce un’aura di mistero e sofisticazione, sottolineata dalle spalle scoperte. I colori più amati ed eleganti, come bianco, nero e beige, dominano la selezione estiva di BABYLON, pensata per la donna moderna che incarna l’essenza della femminilità e della grazia, con un accenno di seduzione e la volontà di esprimere audacemente la propria personalità in ogni momento, sia di giorno che di sera.